Luka Modrić je bio izbjeglica i primao njihovu pomoć: 'Tko bi rekao... Nismo imali pojma'

Škotska humanitarna organizacija Mary's Meals, ili Marijini obroci, poslužuje obroke za više od tri milijuna djece svakog školskog dana. Dodatni značaj tom ostvarenju jest činjenica da su motivi njena pokretanja bio rat u Bosni i Hercegovini 1992.

Marijini obroci Hrvatska,a trenutačno je otvoreno 35 školskih kuhinja u kojima obroke prima više od 26.000 djece. Ukupno djeluju u 16 zemalja diljem Afrike, Azije, Južne Amerike, Kariba i Bliskog istoka. Tako nešto uistinu je sjajno, ali istovremeno i tužno. Najmanji ne bi smjeli toliko patiti dan danas, kad je svijet toliko napredovao u mnogim smjerovima. No izbjegličke krize i ratovi ne jenjavaju.

Žrtva takvih događaja bio je i Luka Modrić, kojem su upravo Škoti dobrog srca pomogli kroz pružanje humanitarne pomoći. Zbog toga je osnivaču organizacije Magnusu MacFarlaneu-Barrowu darovao 2019. potpisani dres hrvatske nogometne reprezentacije.

- Supruga Julie i ja bili smo u Hrvatskoj, prvo otišli u Slavonski Brod, a potom u Zagreb i tamo su me iznenadili dresom. Veliki sam obožavatelj Hrvatske pa mi je bilo drago no kad sam ga okrenuo i vidio da je na njemu Modrićev potpis, poklon mi je bio još draži - kazao je tada MacFarlane-Barrow za Sccotish Sun.

Modrić je bio jedan od mnogo djece iz Zadra koji su u to vrijeme primali prijeko potrebnu pomoć, ali samo on je uspio dosegnuti zvijezde.

- Tko bi rekao... Nismo imali pojma da će jedno od djece koja su dobivala našu pomoć izrasti u svjetsku superzvijezdu - uz neskriveni osmijeh kazao je osnivač Mary's Meals.