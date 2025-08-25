Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VISMA POKRADENA

Lopovi ukrali bicikle vrijedne najmanje 250.000 eura

Tour de France - Stage 2 - Lauwin-Planque to Boulogne-sur-Mer
PAPON BERNARD/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.08.2025.
u 15:00

Iako u službenom priopćenju nije navedeno o kojim se biciklima radi i koliko njih, u pojedinim medijima je navedeno da je ukradeno 18 bicikala te da je njihova vrijednost najmanje 250.000 eura.

Slavljeničko raspoloženje u momčadi Visma - Lease a Bike zbog pobjede danskog biciklista Jonasa Vingegaarda u nedjeljnoj, drugoj etapi 80. izdanja španjolske Vuelte, pokvarili su nepoznati lopovi, koji su tijekom noći iz kamiona servisne službe ukrali više bicikala.  

"Prošle noći je provaljeno u kamion naših servisera i nekolicina bicikala je ukradena. Naši mehaničari naporno rade kako bi osigurali da momčad bude potpuno spremna za treću etapu. Policija je pokrenula istragu o ovom incidentu", propćili su iz nizozemske momčadi putem društvenih mreža.

Iako u službenom priopćenju nije navedeno o kojim se biciklima radi i koliko njih, u pojedinim medijima je navedeno da je ukradeno 18 bicikala te da je njihova vrijednost najmanje 250.000 eura.

To nije jedina loša vijest za Vismu uoči posljednje etape ovogodišnje Vuelte koja će biti vožena na talijanskom tlu. Naime, tijekom druge etape je više članova momčadi doživjelo pad, među njima i kasniji pobjednik te vodeći u ukupnom redoslijedu Jonas Vingegaard, koji i slovi za najvećeg favorita. Danac je nakon etape u kojoj je pobijedi ustvrdio da je izbjegao teže ozljede te je spreman za nastavak lova na svoj prvi naslov pobjednika Vuelte, ali takve sreće nije bio njegov momčadski kolega Axel Zingle.

"Nažalost, nakon jučerašnjeg pada, naša je liječnička ekipa odlučila da Axel Zingle nije spreman nastaviti voziti na Vuelti. Njegov prvi nastup na Grand Tour utrci s našom momčadi preuranjeno završava", objavila su iz Visme.

Treća etapa dužine 134,6 km će započeti iz San Maurizio Canavesea, mjesta u predgrađu Torina, a završiti u okolnim brdima, u mjestu Ceres.
Ključne riječi
biciklizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još