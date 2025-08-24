FOTO Milan šokantno izgubio u Modrićevom debiju. Allegri se lupao po glavi, a pogledajte kapetanov izraz lica

Milan je doživio neugodno iznenađenje na rasprodanom San Siru u prvom kolu Serie A porazom od nedavnog drugoligaša Cremonesea (1:2). Ipak, ono što je razveselilo punu Meazzu i talijansku nogometnu javnost bio je debi Luke Modrića.
Milan je doživio neugodno iznenađenje na rasprodanom San Siru u prvom kolu Serie A porazom od nedavnog drugoligaša Cremonesea (1:2). Ipak, ono što je razveselilo punu Meazzu i talijansku nogometnu javnost bio je debi Luke Modrića.
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
Kapetan Hrvatske krenuo je od prve minute te je pritom ušao u povijest talijanskog nogometa. Za Milan je nastupio sa 39 godina, 11 mjeseci i 14 dana, čime je postao najstariji debitant u Serie A.
Kapetan Hrvatske krenuo je od prve minute te je pritom ušao u povijest talijanskog nogometa. Za Milan je nastupio sa 39 godina, 11 mjeseci i 14 dana, čime je postao najstariji debitant u Serie A.
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
Srušio je tako rekord koji je od 2016. držao Maurizio Pugliesi, debitant za Empoli sa 39 godina i šest mjeseci.
Srušio je tako rekord koji je od 2016. držao Maurizio Pugliesi, debitant za Empoli sa 39 godina i šest mjeseci.
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
Njegov nastup ocijenjen je vrlo visoko. Od Sofascorea je dobio 7.5, najbolju ocjenu među igračima Milana i drugu ukupno na utakmici, odmah iza Federica Bonazzolija iz Cremonesea (7.8), strijelca pobjedničkog gola škaricama.
Njegov nastup ocijenjen je vrlo visoko. Od Sofascorea je dobio 7.5, najbolju ocjenu među igračima Milana i drugu ukupno na utakmici, odmah iza Federica Bonazzolija iz Cremonesea (7.8), strijelca pobjedničkog gola škaricama.
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli
Modrićevu premijeru u Serie A pohvalili su i vodeći europski sportski mediji, među njima milanska Gazzetta dello Sport. Međutim, na njegovom se licu moglo vidjeti razočaranje, osobito prilikom izlaska iz igre.
Modrićevu premijeru u Serie A pohvalili su i vodeći europski sportski mediji, među njima milanska Gazzetta dello Sport. Međutim, na njegovom se licu moglo vidjeti razočaranje, osobito prilikom izlaska iz igre.
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli
Gazzetta u izvještaju naglašava: "Milan je bio spor, predvidljiv tijekom cijele utakmice, s tek jednim zrakom svjetla usred oblaka: pet minuta između 52. i 56. minute, kada je stvorio četiri prilike zaredom. Premalo, puno premalo."
Gazzetta u izvještaju naglašava: "Milan je bio spor, predvidljiv tijekom cijele utakmice, s tek jednim zrakom svjetla usred oblaka: pet minuta između 52. i 56. minute, kada je stvorio četiri prilike zaredom. Premalo, puno premalo."
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli
"Modrić, s 39 godina i 11 mjeseci, bio je najbolji: ako je ritam nizak, i dalje zna pokazati sve. Mnogi drugi igrali su loše ili jako loše: Loftus-Cheek mekan, Fofana previše neprecizan kad treba završiti akciju, Alex Jimenez je loše ušao."
"Modrić, s 39 godina i 11 mjeseci, bio je najbolji: ako je ritam nizak, i dalje zna pokazati sve. Mnogi drugi igrali su loše ili jako loše: Loftus-Cheek mekan, Fofana previše neprecizan kad treba završiti akciju, Alex Jimenez je loše ušao."
Foto: Mattia Martegani/IPA Sport / ipa
Share
Podijeli
U detaljnom opisu akcija Gazzetta piše: "Najbolji Milan vidio se početkom drugog poluvremena. Pogledajmo redom. 52. minuta: Modrić proigrava Gimeneza u dubinu, pa šutira. Brani Audero. 53. minuta: korner Modrića, na odbijenu loptu Pulišić puca iz prve. Audero, nekako, opet brani."
U detaljnom opisu akcija Gazzetta piše: "Najbolji Milan vidio se početkom drugog poluvremena. Pogledajmo redom. 52. minuta: Modrić proigrava Gimeneza u dubinu, pa šutira. Brani Audero. 53. minuta: korner Modrića, na odbijenu loptu Pulišić puca iz prve. Audero, nekako, opet brani."
Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
"54. minuta: Saelemaekers nisko ubacuje za Fofanu, novi udarac i nova obrana. 56. minuta: Modrić ponovno u dubinu za Fofanu, ovaj put šutira preko gola."
"54. minuta: Saelemaekers nisko ubacuje za Fofanu, novi udarac i nova obrana. 56. minuta: Modrić ponovno u dubinu za Fofanu, ovaj put šutira preko gola."
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
"Trendovi se vide i bez umjetne inteligencije: Modrić u sporom ritmu oslobađa sve, Fofana se ubacuje kako Allegri voli, ali ima problem sa završnicom. Najviše od svega, upada u oči slaba reakcija u završnici. Milan je imao pola sata da preokrene utakmicu, ali stvorio je malo."
"Trendovi se vide i bez umjetne inteligencije: Modrić u sporom ritmu oslobađa sve, Fofana se ubacuje kako Allegri voli, ali ima problem sa završnicom. Najviše od svega, upada u oči slaba reakcija u završnici. Milan je imao pola sata da preokrene utakmicu, ali stvorio je malo."
Foto: Mattia Martegani/IPA Sport / ipa
Share
Podijeli
Na kraju zaključuju: "Pavlovićev gol izbjegao je zvižduke na poluvremenu, a navijači Milana zapjevali su tek malo početkom drugog dijela, zagrijani jednom Modrićevom akcijom."
Na kraju zaključuju: "Pavlovićev gol izbjegao je zvižduke na poluvremenu, a navijači Milana zapjevali su tek malo početkom drugog dijela, zagrijani jednom Modrićevom akcijom."
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
"Onda opet tišina, gostujuća curva pjeva, a San Siro zviždi na kraju. Ni govora o laganom startu u kolovozu."
"Onda opet tišina, gostujuća curva pjeva, a San Siro zviždi na kraju. Ni govora o laganom startu u kolovozu."
Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
"Odlazeći s Meazze, navijači Milana su mislili da ne zaslužuju još jednu ovakvu sezonu i da ovoj momčadi treba pomoć, i to brzo. Tržište je još otvoreno, a novca u blagajni, ako se želi trošiti, ima."
"Odlazeći s Meazze, navijači Milana su mislili da ne zaslužuju još jednu ovakvu sezonu i da ovoj momčadi treba pomoć, i to brzo. Tržište je još otvoreno, a novca u blagajni, ako se želi trošiti, ima."
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a
Share
Podijeli
Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag
Share
Podijeli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/