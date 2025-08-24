FOTO Milan šokantno izgubio u Modrićevom debiju. Allegri se lupao po glavi, a pogledajte kapetanov izraz lica
Milan je doživio neugodno iznenađenje na rasprodanom San Siru u prvom kolu Serie A porazom od nedavnog drugoligaša Cremonesea (1:2). Ipak, ono što je razveselilo punu Meazzu i talijansku nogometnu javnost bio je debi Luke Modrića.
Njegov nastup ocijenjen je vrlo visoko. Od Sofascorea je dobio 7.5, najbolju ocjenu među igračima Milana i drugu ukupno na utakmici, odmah iza Federica Bonazzolija iz Cremonesea (7.8), strijelca pobjedničkog gola škaricama.
Modrićevu premijeru u Serie A pohvalili su i vodeći europski sportski mediji, među njima milanska Gazzetta dello Sport. Međutim, na njegovom se licu moglo vidjeti razočaranje, osobito prilikom izlaska iz igre.
Gazzetta u izvještaju naglašava: "Milan je bio spor, predvidljiv tijekom cijele utakmice, s tek jednim zrakom svjetla usred oblaka: pet minuta između 52. i 56. minute, kada je stvorio četiri prilike zaredom. Premalo, puno premalo."
"Modrić, s 39 godina i 11 mjeseci, bio je najbolji: ako je ritam nizak, i dalje zna pokazati sve. Mnogi drugi igrali su loše ili jako loše: Loftus-Cheek mekan, Fofana previše neprecizan kad treba završiti akciju, Alex Jimenez je loše ušao."
U detaljnom opisu akcija Gazzetta piše:
"Najbolji Milan vidio se početkom drugog poluvremena. Pogledajmo redom. 52. minuta: Modrić proigrava Gimeneza u dubinu, pa šutira. Brani Audero. 53. minuta: korner Modrića, na odbijenu loptu Pulišić puca iz prve. Audero, nekako, opet brani."
"Trendovi se vide i bez umjetne inteligencije: Modrić u sporom ritmu oslobađa sve, Fofana se ubacuje kako Allegri voli, ali ima problem sa završnicom. Najviše od svega, upada u oči slaba reakcija u završnici. Milan je imao pola sata da preokrene utakmicu, ali stvorio je malo."