Lopezu 'kraljevska' etapa, Roglič povećao prednost

Kolumbijac Miguel Angel Lopez (Astana) pobjendik je "kraljevske", 17. etape ovogodišnjeg "Tour de Francea" vožene od Grenoblea do vrah uspona na Col de la Loze iznad Meribela u dužini od 170 kilometara, dok je Slovenac Primož Roglič (Jumbo-Visma) drugim mjesto u etapi povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu.

Lopez je do svoje prve etapne pobjede na "Touru" u karijeri stigao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na drugog Rogliča, odnosno 30 sekundi u odnosu na trećeg Slovenca Tadeja Pogačara (UAE Emirates) koji drži drugo mjesto u ukupnom redoslijedu.

Posljednjih pet kilometara uspona na Col de la Loze tijekom kojih je prosječni nagib bio iznad 10 posto, a na nekim je mjestima prelazio i 20 posto ponudio je sjajnu borbu kandidata za ukupnu pobjedu. Lopez se izdvojio iz glavne skupine oko tri kilometra prije cilja te je vrlo brzo stekao 10-ak sekundi prednosti u odnosu na Rogliča i Pogačara. Roglič je ubrzo uvidio kako je njegov mlađi sunarodnjak u problemima te ga je napao kako bi povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu. Pogačar se dugo vremena uspijevao držati na samo pet do šest sekundi iza Rogliča no u posljednjih 100-tinjak metara je popustio te je na kraju ciljem prošao 15 sekunid nakon Rogliča pa je njegov zaostatak narastao na 57 sekundi.

Lopez se, pak, etapnom pobjedom probio na treće mjesto ukupnog redoslijeda sa 1:26 minuta slabijim vremenom od Rogliča.

Inače, početkom etape iz glavne se skupine izdvojilo pet vozača od kojih se najjačim pokazao Ekvadorac Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). Prošlogodišnji pobjednik "Gira d'Italia" ostao je sam u vodstvu 10-ak kilometara prije cilja te je uspijevao održavati razmak u odnosu na glavnu skupinu na 30-ak sekundi sve do pet kilometara prije cilja kada su se favoriti odlučili obračunati međusobno. Iako se očekivao napad Španjolca Mikela Lande jer je njegova momčad Bahrain McLaren diktirala tempo većim dijelom etape, to se nije dogodilo jer su Pogačar, Roglič i Lopez podigli tempo na razinu koju Landa više nije mogao pratiti.

U četvrtak je na programu još jedna alpska etapa, od Meribela do La Roche-sur-Forona u dužini od 175 kilometara.

Tour završava u nedjelju u Parizu.



REZULTATI,

17. ETAPA:

1. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 4:49:08

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) +15

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) +30

4. Sepp Kuss (SAD/Jumbo-Visma) +56

5. Richie Porte (Aus/Trek-Segafredo) +1:01

6. Enric Mas (Špa/Movistar) +1:12

7. Mikel Landa (Špa/Bahrain-McLaren) +1:20

8. Adam Yates (VB/Mitchelton-Scott) +1:20

9. Rigoberto Uran (Kol/Education First) +1:59

10. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) +2:13

UKUPNO:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 74:56:04

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) +57

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) +1:26

4. Richie Porte (Aus/Trek-Segafredo) +3:05

5. Adam Yates (VB/Mitchelton-Scott) +3:14

6. Rigoberto Uran (Kol/Education First) +3:24

7. Mikel Landa (Špa/Bahrain-McLaren) +3:27

8. Enric Mas (Špa/Movistar) +4:18

9. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) +7:23

10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) +9:31