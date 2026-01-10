FOTO Pokazivala je noge u minicama, prošetala je modnom pistom u grudnjaku i gaćicama, a onda se potpuno promijenila
Kate Middleton, jedna od najistaknutijih članica kraljevske obitelji i supruga britanskog prijestolonasljednika, javnosti je postala poznata i prije nego što je stekla kraljevsku titulu. Njezina prisutnost u medijima datira još iz studentskih dana, kada se prvi put pojavila kao djevojka princa Williama.
U tom je razdoblju vodila relativno povučen život, preferirajući jednostavan stil s trapericama i minicama. Međutim, medijska pozornost postupno je rasla usporedo s razvojem njezine veze s britanskim princom.
Kate i William upoznali su se na Sveučilištu St Andrews, gdje su oboje studirali. Njihova veza trajala je nekoliko godina, uz povremene prekide, prije nego što su se zaručili i vjenčali 29. travnja 2011. godine.
U brak je ušla bez prethodnog iskustva javne osobe, no nakon zaruka i vjenčanja postupno je preuzimala protokolarne obveze i sudjelovala na službenim događanjima. Njezina prisutnost u javnosti s vremenom je postala učestalija, a ona se iznimno dobro snašla.
Kraljevska obitelj prihvatila ju je kao suprugu budućeg kralja, a ona se uspješno prilagodila pravilima i protokolima kraljevske institucije. Njezin se javni nastup s godinama ustalio i postao predvidljiv.
Kate Middleton i princ William danas su roditelji troje djece – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa. Iako se djeca pojavljuju na službenim događanjima, obiteljski život nastoje zadržati što privatnijim.
Početkom 2024. godine, Kate je objavila da joj je dijagnosticiran rak nakon abdominalne operacije. Liječenje je završila početkom godine i od tada se nalazi u remisiji. S promjenom Kateine uloge mijenjao se i njezin stil odijevanja.
Ležerne kombinacije iz ranijih godina zamijenila je formalnija garderoba prilagođena kraljevskim obvezama. U britanskoj javnosti Kate je danas prepoznata kao važna figura kraljevske obitelji. Njezina uloga uglavnom je vezana uz službena pojavljivanja, a rijetko se osobno izlaže medijima.
