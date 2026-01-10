FOTO Pokazivala je noge u minicama, prošetala je modnom pistom u grudnjaku i gaćicama, a onda se potpuno promijenila

Kate Middleton, jedna od najistaknutijih članica kraljevske obitelji i supruga britanskog prijestolonasljednika, javnosti je postala poznata i prije nego što je stekla kraljevsku titulu. Njezina prisutnost u medijima datira još iz studentskih dana, kada se prvi put pojavila kao djevojka princa Williama.
Kate Middleton, jedna od najistaknutijih članica kraljevske obitelji i supruga britanskog prijestolonasljednika, javnosti je postala poznata i prije nego što je stekla kraljevsku titulu. Njezina prisutnost u medijima datira još iz studentskih dana, kada se prvi put pojavila kao djevojka princa Williama.
Foto: Profimedia
Share
Podijeli
U tom je razdoblju vodila relativno povučen život, preferirajući jednostavan stil s trapericama i minicama. Međutim, medijska pozornost postupno je rasla usporedo s razvojem njezine veze s britanskim princom.
U tom je razdoblju vodila relativno povučen život, preferirajući jednostavan stil s trapericama i minicama. Međutim, medijska pozornost postupno je rasla usporedo s razvojem njezine veze s britanskim princom.
Foto: Profimedia
Share
Podijeli
Kate i William upoznali su se na Sveučilištu St Andrews, gdje su oboje studirali. Njihova veza trajala je nekoliko godina, uz povremene prekide, prije nego što su se zaručili i vjenčali 29. travnja 2011. godine.
Kate i William upoznali su se na Sveučilištu St Andrews, gdje su oboje studirali. Njihova veza trajala je nekoliko godina, uz povremene prekide, prije nego što su se zaručili i vjenčali 29. travnja 2011. godine.
Foto: Profimedia
Share
Podijeli
U brak je ušla bez prethodnog iskustva javne osobe, no nakon zaruka i vjenčanja postupno je preuzimala protokolarne obveze i sudjelovala na službenim događanjima. Njezina prisutnost u javnosti s vremenom je postala učestalija, a ona se iznimno dobro snašla.
U brak je ušla bez prethodnog iskustva javne osobe, no nakon zaruka i vjenčanja postupno je preuzimala protokolarne obveze i sudjelovala na službenim događanjima. Njezina prisutnost u javnosti s vremenom je postala učestalija, a ona se iznimno dobro snašla.
Foto: Isabel Infantes/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Kraljevska obitelj prihvatila ju je kao suprugu budućeg kralja, a ona se uspješno prilagodila pravilima i protokolima kraljevske institucije. Njezin se javni nastup s godinama ustalio i postao predvidljiv.
Kraljevska obitelj prihvatila ju je kao suprugu budućeg kralja, a ona se uspješno prilagodila pravilima i protokolima kraljevske institucije. Njezin se javni nastup s godinama ustalio i postao predvidljiv.
Foto: Isabel Infantes/REUTERS
Share
Podijeli
Kate Middleton i princ William danas su roditelji troje djece – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa. Iako se djeca pojavljuju na službenim događanjima, obiteljski život nastoje zadržati što privatnijim.
Kate Middleton i princ William danas su roditelji troje djece – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa. Iako se djeca pojavljuju na službenim događanjima, obiteljski život nastoje zadržati što privatnijim.
Foto: Aaron Chown/REUTERS
Share
Podijeli
Početkom 2024. godine, Kate je objavila da joj je dijagnosticiran rak nakon abdominalne operacije. Liječenje je završila početkom godine i od tada se nalazi u remisiji. S promjenom Kateine uloge mijenjao se i njezin stil odijevanja.
Početkom 2024. godine, Kate je objavila da joj je dijagnosticiran rak nakon abdominalne operacije. Liječenje je završila početkom godine i od tada se nalazi u remisiji. S promjenom Kateine uloge mijenjao se i njezin stil odijevanja.
Foto: Chris Jackson/REUTERS
Share
Podijeli
Ležerne kombinacije iz ranijih godina zamijenila je formalnija garderoba prilagođena kraljevskim obvezama. U britanskoj javnosti Kate je danas prepoznata kao važna figura kraljevske obitelji. Njezina uloga uglavnom je vezana uz službena pojavljivanja, a rijetko se osobno izlaže medijima.
Ležerne kombinacije iz ranijih godina zamijenila je formalnija garderoba prilagođena kraljevskim obvezama. U britanskoj javnosti Kate je danas prepoznata kao važna figura kraljevske obitelji. Njezina uloga uglavnom je vezana uz službena pojavljivanja, a rijetko se osobno izlaže medijima.
Foto: CARLOS JASSO/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Ležerne kombinacije iz ranijih godina zamijenila je formalnija garderoba prilagođena kraljevskim obvezama. U britanskoj javnosti Kate je danas prepoznata kao važna figura kraljevske obitelji. Njezina uloga uglavnom je vezana uz službena pojavljivanja, a rijetko se osobno izlaže medijima.
Ležerne kombinacije iz ranijih godina zamijenila je formalnija garderoba prilagođena kraljevskim obvezama. U britanskoj javnosti Kate je danas prepoznata kao važna figura kraljevske obitelji. Njezina uloga uglavnom je vezana uz službena pojavljivanja, a rijetko se osobno izlaže medijima.
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Share
Podijeli
Kate Middleton nedavno je proslavila 44. rođendan, obilježavajući još jednu godinu života provedenu u javnoj ulozi. Od studentskih dana do današnje pozicije prošla je kroz niz značajnih promjena.
Kate Middleton nedavno je proslavila 44. rođendan, obilježavajući još jednu godinu života provedenu u javnoj ulozi. Od studentskih dana do današnje pozicije prošla je kroz niz značajnih promjena.
Foto: Andrew Matthews/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Toby Melville/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Geoff Pugh/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Adrian Dennis/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Arthur Edwards/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Chris Jackson/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Chris Jackson/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Chris Jackson/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Chris Jackson/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Chris Jackson/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Eddie Mulholland/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Aaron Chown/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Yui Mok/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Kirsty Wigglesworth/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Toby Melville/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/