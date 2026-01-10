Kakvo priznanje za hrvatskog dragulja: Navijači mu dodijelili posebnu nagradu ispred Kanea, Olisea...

Luka Vušković igra fantastičnu sezonu u njemačkom HSV-u na posudbi iz Tottenhama. Iako ima samo 18 godina, stoper vatrenih već se prometnuo u jednog od najboljih braniča lige. Predvodi njemačko prvenstvo po postotku dobivenih duela u zraku i u vrhu lige je i kada su u pitanju svi dueli, a osim toga impresionira i razigravanjem iz posljednje linije kao i napadačkom efikasnošću.

Zabio je dosad dva pogotka u Bundesligi, a njegov sjajni gol petom u pobjedi HSV-a 3:2 nad Werderom navijači su izglasali najboljim u 2025. Sada su mu navijači dodijelili još jednu nagradu, a ovu zaista nitko nije mogao predvidjeti. Luka Vuškovič proglašen je najboljim igračem prvog dijela sezone u Bundesligi po izboru navijača.

🤯 Alongside his Goal of the Year award, #Croatia defender Luka Vušković is voted the best player of the entire @Bundesliga_EN season thus far! 🎩



Limitless. 👏



📸 @HSV #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/MuNXxypLJs — HNS (@HNS_CFF) January 9, 2026

Nevjerojatno je uopče da su navijači ovu nagradu odlučili dati jednom stoperu, a kamoli stoperu koji ima samo 18 godina. Vuškovićevo postignuće postaje još impresivnije kada se u obzir uzme da Harry Kane, najbolji igrač vodećeg Bayerna, ima već 19 pogodaka zabijenih u prvenstvu u samo 15 utakmica ili da Michael Olise predvodi ligu u asistencijama i kreiranim velikim prilikama.

Dok Vušković sjajno individualno napreduje, njegovom klubu ne ide baš tako dobro. HSV je na 13. mjestu sa 16 bodova iz 15 kola i već su ove sezone primili 25 golova. Tko zna koliko bi ih još primili da 18-godišnji vatreni ne otklanja čak osam i pol opasnih situacija po utakmici.