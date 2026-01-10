Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SEZONA IZ SNOVA

Kakvo priznanje za hrvatskog dragulja: Navijači mu dodijelili posebnu nagradu ispred Kanea, Olisea...

Bundesliga - Bayern Munich v Hamburger SV
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
10.01.2026.
u 08:31

Predvodi njemačko prvenstvo po postotku dobivenih duela u zraku i u vrhu lige je i kada su u pitanju svi dueli

Luka Vušković igra fantastičnu sezonu u njemačkom HSV-u na posudbi iz Tottenhama. Iako ima samo 18 godina, stoper vatrenih već se prometnuo u jednog od najboljih braniča lige. Predvodi njemačko prvenstvo po postotku dobivenih duela u zraku i u vrhu lige je i kada su u pitanju svi dueli, a osim toga impresionira i razigravanjem iz posljednje linije kao i napadačkom efikasnošću.

Zabio je dosad dva pogotka u Bundesligi, a njegov sjajni gol petom u pobjedi HSV-a 3:2 nad Werderom navijači su izglasali najboljim u 2025. Sada su mu navijači dodijelili još jednu nagradu, a ovu zaista nitko nije mogao predvidjeti. Luka Vuškovič proglašen je najboljim igračem prvog dijela sezone u Bundesligi po izboru navijača.

Nevjerojatno je uopče da su navijači ovu nagradu odlučili dati jednom stoperu, a kamoli stoperu koji ima samo 18 godina. Vuškovićevo postignuće postaje još impresivnije kada se u obzir uzme da Harry Kane, najbolji igrač vodećeg Bayerna, ima već 19 pogodaka zabijenih u prvenstvu u samo 15 utakmica ili da Michael Olise predvodi ligu u asistencijama i kreiranim velikim prilikama.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Dok Vušković sjajno individualno napreduje, njegovom klubu ne ide baš tako dobro. HSV je na 13. mjestu sa 16 bodova iz 15 kola i već su ove sezone primili 25 golova. Tko zna koliko bi ih još primili da 18-godišnji vatreni ne otklanja čak osam i pol opasnih situacija po utakmici.
Ključne riječi
Harry Kane najbolji igrač Bundesliga Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!