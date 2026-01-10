FOTO 'Wow': Lidija Bačić u nikad kraćoj haljini od lateksa, obožavatelji ostali bez daha

Poznata pjevačica Lidija Bačić, koju na Instagramu prati više od 600 tisuća ljudi, objavila je kratki video snimljen u ogledalu, a u prvom planu je njezina odjevna kombinacija koja je malo toga ostavila mašti. Lidija je odjenula pripijenu haljinu od sjajnog materijala nalik lateksu, koja je savršeno istaknula njezine poznate obline. Video je snimljen u prostoru koji izgleda kao profesionalna garderoba ili studio, s ogledalima, rasvjetom i perikama u pozadini. Zanimljivo je da objava nema nikakav opis, čime je pjevačica svu pažnju usmjerila isključivo na svoj vizualni dojam.

Obožavatelji nisu dugo čekali s reakcijama. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji su uglavnom bili ispunjeni komplimentima na račun njezinog izgleda. "Kao čokolada!", "Vrhunska ljepotica", "Wow", samo su neke od poruka koje su joj uputili pratitelji, dok su mnogi drugi svoju oduševljenost izrazili emotikonima vatre. Ovakve reakcije publike nisu novost za Lidiju, koja je izgradila imidž ne samo na svom moćnom vokalu, već i na beskompromisnom i provokativnom stilu koji redovito plijeni pažnju medija i javnosti.



Lidija Bačić Lile, rođena Splićanka, na glazbenoj je sceni prisutna već dugi niz godina. Javnost ju je upoznala 2005. godine u popularnom showu "Hrvatski Idol", gdje je osvojila drugo mjesto i pokazala iznimne vokalne sposobnosti. Od tada je njezina karijera u stalnom usponu.