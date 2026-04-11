ZAVRŠILO 2:0

Lokomotiva protiv Istre prekinula niz od pet utakmica bez pobjede

Zagreb: Lokomotiva i Istra 1961 sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 18:58

Lokomotiva je prekinula niz od pet utakmica bez prvenstvene pobjede i s 34 boda je došla na sedmo mjesto, odmah iz Slaven Belupa i Istre 1961 koji imaju dva boda više, a Koprivničani uz utakmicu manje.

Nogometaši Lokomotive pobijedili su Istru 1961 s 2-0 (2-0) u prvoj utakmici 29. kola HNL-a odigranoj u subotu na stadionu Maksimir u Zagrebu. 

Domaća momčad je povela autogolom Marcela Heistera u 18. minuti, a u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena Blaž Bošković je udvostručio Lokomotivinu prednost.

Lokomotiva je od 64. minute ostala s igračem manje, jer je glavni sudac Ante Terzić iz Podstrane isključio Tinu Jukića, zbog opasnog starta.

Lokomotiva je prva došla do prilike za pogodak već u sedmoj minuti, kad je Leon Belcar prevario svog čuvara, gađao bliži kut, ali je pogodio samo vanjski dio mreže.

Smail Prevljak je na drugoj strani u 13. minuti dao posla domaćem vrataru Josipu Posavcu, koji je bio spreman. Jakov Vasilj je u 16. minuti nešto slično napravio pred golom Istre, a pulski vratar Franko Kolić je obranio njegov udarac.

U razdoblju kad je gotovo svaki napad završavao potencijalnom opasnošću za vratare, još jednom Prevljak došao u priliku za udarac, ali je Posavec odličnom obranom spriječio pogodak.

Lopta nije završila u mreži Lokomotive, ali jest u mreži gostiju, već u sljedećem napadu.

Po lijevom boku se do kaznenog prostora probio Aleks Stojaković i ubacio u peterac, na bližu vratnicu, gdje je bio Vasilj, koji je pokušao atraktivno petom skrenuti loptu. No, samo ju je okrznuo, ali je na nju naletio Marcel Heister i svladao svog vratara za Lokomotivino vodstvo.

Nakon toga je nastupilo razdoblje bez većih uzbuđenja, a kad se činilo da će Lokomotiva na odmor otići s minimalnom prednošću, domaća momčad je došla i do drugog pogotka u prvoj minuti dodatka.

Udarac iz kuta s desne strane izveo je Marko Pajač. Blaž Bošković je bio najviši u skoku i skrenuo je loptu u mrežu za 2-0.

Događaje u nastavku dvoboja u mnogome je odredio crveni karton, koji je Ante Terzić na intervenciju iz VAR sobe u 64. minuti pokazao Lokomotivinom braniču Tini Jukiću.

Gosti su dobili prednost u posjedu lopte, ali iz njega nisu uspjeli stvoriti nijednu opasniju situaciju pa je Lokomotiva potpuno zasluženo došla do osme pobjede u sezoni, Puljani su doživjeli 13. poraz.  

Lokomotiva je došla na sedmo mjesto s 34 boda, a Istra 1961 je s 36 bodova šesta. Vodeći Dinamo ima 66 bodova, deset više od drugoplasiranog Hajduka. Treća je Rijeka s 41 bodom.

U nedjelju su na rasporedu tri dvoboja 29. kola. Od 16 sati se sastaju Rijeka i Osijek te Varaždin i Slaven Belupo, a od 18.30 sati će Hajduk ugostiti Goricu.

U ponedjeljak (18 sati) će Vukovar 1991 na osječkom Gradskom vrtu biti domaćin Dinamu.   

HNL - 29. kolo
Lokomotiva - Istra 1961     2-0 (Heister 18-ag, Bošković 45+1)

U nedjelju:
Rijeka - Osijek             (16.00)  
Varaždin - Slaven Belupo    (16.00)
Hajduk - Gorica             (18.30)
U ponedjeljak: 
Vukovar 1991 - Dinamo       (18.00)

Ljestvica:
 1. Dinamo           28   21   3   4  75-22   66
 2. Hajduk           28   17   5   6  48-26   56
 3. Rijeka           28   11   8   9  39-31   41
 4. Varaždin         28   10   8  10  35-39   38
 5. Slaven Belupo    28    9   9  10  37-44   36
 6. Istra 1961       29   10   6  13  34-42   36
 7. Lokomotiva       29    8  10  11  34-46   34
 8. Gorica           28    8   8  12  34-39   32
 9. Osijek           28    5  10  13  22-43   25
10. Vukovar 1991     28    4   9  15  27-53   21
