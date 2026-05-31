VIDEO Gvardiol otkrio detalje povratka i gdje će igrati sljedeće sezone, Jakić: 'To mi je najbolja minuta u karijeri'

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Vatrene u tom gradu očekuje i pripremna utakmica protiv Belgije, jedne od boljih europskih reprezentacija, koja je na rasporedu već u utorak.

Na današnje druženje s novinarima doći će Kristijan Jakić i Joško Gvardiol. Jedna od glavnih tema vezanih uz reprezentaciju posljednjih mjeseci je ozljeda braniča Manchester Cityja. Gvardiol je slomio nogu u siječnju, ali brzo se oporavio i u posljednjih nekoliko tjedana sezone počeo trenirati. Odigrao je već nešto minuta u Cityju nakon povratka, ali nije poznato u kakvoj je formi.

Joško, odigrali ste već nešto utakmica:

- Imao sam tu minutažu na kraju sezone, više nego što sam očekivao jer smo malo odgodili povratak. Tu utakmicu protiv Palacea nisam ni očekivao da ću igrati, onda su finale Kupa igrali drugi dečki. Igrao sam i zadnju utakmicu, možda nije dovoljno, ali imamo dv tjedna da se pripremimo taktički i fizički, vjerujem da ću biti spreman.

Pitanje za Joška, prvi put četiri mjeseca bez nogometa, kakav je osjećaj?

- Nijednom igraču nije lako bez igre. Meni je neki prozor bio između četiri i šest mjeseci, ali ja sam to skratio maksimalno. U tom trenutku bilo mi je jasno kako je klupska sezona gotova, ali za mene je cilj bio Svjetsko prvenstvo i to sam ostvario.

Kristijane, drugi SP za vas, ovaj puta u drugačijoj ulozi. Imate se pravo nadati puno minuta.

- Ona jedna minuta u Kataru je najbolji dio moje karijere. Sada sam i stariji i iskusniji igrač. Na meni je da se nametnem izborniku i da igram što je bolje moguće.

Joško, vaša budućnost? Seli vas se, ali vi planirate sljedeću sezonu u Cityju pod novim trenerom?

- Svi smo vidjeli, dolaze svakakve kombinacije sa svih strana. Ja sam zadovoljan u klubu, imam sve što je potrebno, do ozljede sam igrao sve utakmice, skoro pune minutaže. Nakon Svjetskog prvenstvo ćemo vidjeti što i kako dalje.

Kristijane, ta formacija s wing-backovima vama odgovara?

- Svaki igrač sve u karijeri mora sve probati. Isprobavat ćemo sve na treninzima, izbornik će na kraju odlučiti. Na toj poziciji mogu pomoći i prema naprijed i u obrani, ali bolji sam defenzivnije.

Joško, kakva je kemija s Lukom Vuškovićem?

- Dobra je, naravno. Kao i sa svima na treningu u reprezentaciji. Svaki put kad u Manchester dođemo na temu reprezentacije, mislim da smo Kova i ja jedini koji jedva čekamo. Luka je dobar, mlad je, imao je vrlo dobru sezonu. Ali... Može još puno naučiti.

Vidite li svoju priliku u pritisku na Tuchela nakon objavljivanja popisa?

- Vjerojatno im je bilo nekako u Engleskoj... Recimo da ih je sve iznenadilo. To sam vidio po ljudima u klubu. Mislim da je to logično, imaju puno igrača i naravno da izborniku nije lako odabrati. Koliko to utječe na njih ne znam. Sve to nestaje kad čujete sučev zvižduk.

Kristijane, nekoliko riječi o prvoj utakmici protiv Belgije?

- Svaka je pripremna utakmica dobra, da vidimo na kojoj smo razini. Ja se nadam da će Joško i Kova dobiti puno minuta. Sigurno da je Belgija jaka ekipa i dobar protivnik da nam pokaže koliko smo mi dobri, ali ja mislim da jesmo.

Joško u kakvom je Kovačić stanju?

- Prije svega drago mi je da se vratio jer znam koliko mu je teško bilo. Sve skupa osam mjeseci bez nogometa. Bio se vratio u jednom trenutku pa shvatio da nije to to pa opet pod nož... Mislim da je spreman, želim mu svu sreću i da ga u budućnosti ozljede zaobiđu.

Što se psihološkog učinka oporavka od ozljede teče, koliko je to teško bilo?

- Svi se razlikujemo od igrača do igrača. Netko to malo teže prihvaća netko malo lakše. Ja mislim da sam se dobro nosio s tim. Pokušali su me nagovoriti na odlazak kod psihologa, ali ja sam to odbio jer sam mislio da se osjećam dobro i osjećao da samo trebam neki mir u sebi. Ja sam to dobro podnio. Kad su mi rekli četiri do šest mjeseci svašta je prolazilo kroz glavu, ali mjesec dana nakon operacije već je to bilo puno lakše.

Je li Doku najgori igrač za čuvati? Kakav je plan za njega?

- Ne znam ni ja kako bih ga čuvao haha. Jako nezgodan igrač kad primi loptu, ima dvije-tri dobre sezone iza sebe, kad krene probija sve. Ne možeš ga zaustaviti - rekao je Gvardiol.