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NEVJEROJATNO

Ušla u finale Roland Garrosa i utrostručila zaradu u karijeri: Evo koliko bi zaradila, ako pobijedi

French Open
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 20:58

Još je impresivnije što je do finala stigla uz samo jedan izgubljen set u svih devet mečeva. Jedino je Grkinju Mariju Sakkari svladala u tri seta, dok je u svim ostalim mečevima slavila u dva

24-godišnja Poljakinja Maja Chwalinska priredila je seznzaciju na Roland Garrosu i postala glavna tema među svim ljubiteljima tenisa. 114. igračica svijeta svoj put na pariškoj zemlji započela je u kvalifikacijama, a ranije danas je pobjedom nad Dianom Shnaider osigurala plasman u finale drugog Grand Slam turnira sezone.

U Parizu je do sada ostvarila devet pobjeda, a zanimljivo je kako joj je ovo prvi puta da je izborila nastup u glavnom ždrijebu Roland Garrosa. U tri prethodna pokušaja zapela je u kvalifikacijama. Još je impresivnije što je do finala stigla uz samo jedan izgubljen set u svih devet mečeva. Jedino je Grkinju Mariju Sakkari svladala u tri seta, dok je u svim ostalim mečevima slavila u dva.

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U karijeri još nije ostvarila niti jedan turnir, a renking karijere joj je 113. mjesto na WTA ljestvici. Taj će renking značajno popraviti budući da će u slučaju poraza u finalu skočiti sve do 21. mjesta, a u slučaju pobjede i osvajanja Roland Garrosa postat će 14. igračica svijeta.

Do sada je u karijeri od nagrada s turnira zaradila oko 750 tisuća eura što će se značajno povećati. Plasmanom u finale pariškog Grand Slama osigurala si je zaradu od 1.4 milijuna eura, dok bi za potencijalnu pobjedu dobila 2.8 milijuna eura.
Ključne riječi
zarada Finale Roland Garros Maja Chwalinska

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