Benfica otkrila koliko će Real morati platiti da vrati Josea Mourinha na Santiago Bernabeu

Portugalski nogometni velikan Benfica otkrio je kako će Real Madrid morati platiti 15 milijuna eura odštete ukoliko želi angažirati portugalskog trenera Josea Mourinha.

"The Special One" ima još jednu godinu ugovora s lisabonskim klubom, a njegova "sloboda" stajat će "Kraljevski klub" 15 milijuna eura. Prethodna medijska izvješća sugerirala su da bi Real na Benficin račun mogao platiti oko tri milijuna eura.

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"U slučaju da se ovaj scenarij dogodi, imenovanje će se izvršiti uz naknadu od 15 milijuna eura, što odgovara klauzuli o raskidu u trenutnom ugovoru o sportskom radu," stoji u izjavi Benfice.

Realov predsjednik Florentino Perez obećao je vratiti Mourinha na stadion Santiago Bernabeu, 13 godina nakon što je napustio klub.

Mourinho se već pojavio u videu na Perezovom Instagram računu, potvrđujući da je spreman vratiti se na Santiago Bernabeu.

Portugalac je tijekom karijere vodio i Porto, Manchester United, Romu, Fenerbahce, Inter, Chelsea...