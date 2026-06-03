Alžir iznenadio Nizozemsku, briljirao je Zidaneov sin: Pobjede Italije i Izraela

U pripremnom susretu uoči početka World Cupa, nogometna reprezentacija Alžira je u Rotterdamu pobijedila Nizozemsku sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Hadj Moussa u 86. minuti.

Nizozemci su dominirali veći dio utakmice, međutim na alžirskim vratima se istaknuo Luca Zidane, sin bivšeg francuskog reprezentativca Zinedinea Zidanea.

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Italija je identičnim rezultatom pobijedila Luksemburg golom Francesca Esposita u 49. minuti.

Italija, koju je vodio privremeni izbornik Silvio Baldini, mogla je i uvjerljivije slaviti, a najbliže drugom golu bio je Pisilli koji je pogodio vratnicu.

DR Kongo je u belgijskom Liegeu pred više od 23.000 gledatelja odigrao bez golova protiv Danske.

Danci su dva puta gađali okvir gola, u 33. minuti Joakim Maehle, a početkom nastavka i Pierre-Emile Hojbjerg.

Najbolju priliku Kongoanci su imali u 24. minuti kada je pucao Cedric Bakambu, ali je danski vratar Filip Jorgensen obranio.

DR Kongo je 9. lipnja u španjolskoj La Linea de la Concepcionu trebao igrati protiv Čilea, no lokalne vlasti su zabranile odigravanje utakmice zbog straha od ebole.

"Postoje i drugi stadioni, postoje mogućnosti za igranje bez publike, postoji nekoliko opcija... navikli smo se prilagođavati i što god se dogodilo, prilagodit ćemo se bez ikakvih problema svim tim situacijama," komentirao je izbornik Sebastien Desabre.

Za razliku od španjolskih, belgijske vlasti nisu imale nikakve primjedbe na održavanje utakmice u Liegeu.

Osim činjenice da su kongoanski igrači smješteni u inozemstvu, "rizik od prijenosa virusa je nikakav", uvjeravao je lokalne medije belgijski stručnjak za zarazne bolesti Yves Van Laethem. „Prvo, zato što je epidemija lokalizirana na vrlo specifično područje DR Konga, daleko od većih gradova, a drugo, zato što se bolest prenosi samo kada je pojedinac već jako bolestan.

Izrael je golom Gloukha pobijedio Albaniju sa 1-0.