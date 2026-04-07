Napustio nas je profesor nogometa koji je odgajao Pirla i stvorio moćni Šahtar

Svijet nogometa oprostio se od istinskog velikana. Mircea Lucescu, čovjek koji je nogometu posvetio više od šest desetljeća života, preminuo je 7. travnja 2026. godine u svom rodnom Bukureštu, u 80. godini. Iako ga povijest pamti kao drugog najtrofejnijeg trenera svih vremena, odmah iza legendarnog Sir Alexa Fergusona, Lucescu je bio mnogo više od stratega uz aut-liniju. Bio je nogometni intelektualac, poliglot koji je tečno govorio šest stranih jezika, strastveni zaljubljenik u umjetnost i kulturu koji je svoje igrače poticao na čitanje i odlaske u kazalište te mentor koji je oblikovao generacije nogometaša.

Rođen 1945. godine, Lucescu je prve nogometne korake, ali i slavu, stekao kao igrač. Kao hitro i prodorno krilo, postao je ikona Dinama iz Bukurešta, kluba u kojem je proveo gotovo cijelu igračku karijeru, od 1963. do 1977. godine, i s kojim je osvojio čak sedam naslova prvaka Rumunjske. Njegov talent i liderske sposobnosti nisu ostale nezapažene ni na međunarodnoj sceni. Dres rumunjske reprezentacije nosio je 70 puta, a vrhunac igračke karijere doživio je na Svjetskom prvenstvu 1970. u Meksiku, gdje je kao kapetan predvodio svoju momčad. A onda je 1977. godine jedna prirodna katastrofa iz temelja promijenila njegov život i karijeru. Razoran potres koji je pogodio Bukurešt ostavio je dubok trag na njegovoj supruzi Neli, koja se više nije osjećala sigurno u glavnom gradu. Obiteljska odluka o preseljenju u mali rudarski grad Hunedoaru pokazala se kao sudbonosna. Tamo je Lucescu prihvatio ulogu igrača-trenera u drugoligašu Corvinulu, a taj ga je potez, iako se isprva činio kao korak unazad, lansirao prema trenerskoj besmrtnosti.

U provincijskom okruženju, daleko od pritiska velikih klubova, Lucescu je počeo brusiti svoj trenerski zanat. Iako je Corvinul isprva ispao iz lige, Rumunj je stvorio momčad koja je ubrzo postala prava senzacija rumunjskog nogometa, igrajući atraktivno i napadački. Njegov rad nije prošao nezapaženo te je s tek 36 godina preuzeo klupu rumunjske reprezentacije, koju je 1984. godine odveo na Europsko prvenstvo. Nakon pada komunizma 1990. godine, kao i mnogi drugi iz istočnog bloka, potražio je sreću na Zapadu. Njegova sljedeća postaja bila je Italija, zemlja taktičkog savršenstva. Tamo je vodio Pisu, Reggianu i nakratko slavni Inter Milan, no najdublji trag ostavio je u Bresciji. Upravo je Lucescu bio taj koji je prepoznao nevjerojatan potencijal u 16-godišnjem dječaku po imenu Andrea Pirlo i dao mu priliku u prvoj momčadi, čime je zapravo svijetu predstavio budućeg svjetskog prvaka i jednog od najvećih veznjaka svoje generacije.

Nakon talijanske epizode, Lucescuov put ga vodi u Tursku, gdje je potvrdio status trenera pobjednika. S Galatasarayem je 2000. godine ispisao povijest osvojivši UEFA Superkup pobjedom protiv moćnog Real Madrida, a naslove nacionalnog prvaka osvajao je i s Galatasarayem i s gradskim rivalom Beşiktaşem. Ipak, era koja će definirati njegovu karijeru započela je 2004. godine, kada je preuzeo klupu Šahtara iz Donjecka. U sljedećih 12 godina, Lucescu je transformirao klub iz istočne Ukrajine u istinsku europsku silu. Implementirao je prepoznatljiv stil igre, temeljen na tehnički potkovanim brazilskim talentima koje je pronalazio i razvijao, stvorivši od Šahtara stroj za osvajanje trofeja.

Pod njegovim vodstvom Šahtar je osvojio nevjerojatna 22 trofeja, dominirajući ukrajinskim nogometom i ostavljajući trag u Europi. Kruna njegovog rada stigla je 2009. godine, kada je Šahtar u finalu Kupa UEFA svladao Werder Bremen i donio Ukrajini prvi europski trofej nakon osamostaljenja. Njegovih dvanaest godina u Donjecku predstavljaju zlatno doba kluba, period koji je nasilno prekinut ratom. No, čak i nakon odlaska, njegova veza s Ukrajinom nije završila. Godine 2020. donio je šokantnu odluku i preuzeo klupu najvećeg Šahtarovog rivala, Dinama iz Kijeva. Taj potez izazvao je bijes navijača oba kluba, no Lucescu je, kao i uvijek, odgovorio na terenu. Već u prvoj sezoni, unatoč ogromnom neprijateljstvu, s Dinamom je osvojio trostruku krunu i još jednom dokazao svoju trenersku genijalnost.

Karijeru je odlučio završiti tamo gdje je sve i počelo – u Rumunjskoj. U jesen 2024. godine, u poznim godinama, ponovno je preuzeo nacionalnu vrstu, zaokruživši tako jednu od najimpresivnijih priča u povijesti nogometa. Svojim posljednjim angažmanom postavio je i dva svjetska rekorda: postao je najstariji izbornik u povijesti, s 80 godina na klupi, te osoba s najdužim stažem u jednoj reprezentaciji – od njegovog debija kao igrača do posljednje utakmice kao trenera prošlo je nevjerojatnih 58 godina.

Iako će brojke reći da je s preko 35 službenih titula jedan od najuspješnijih trenera ikad, njegova prava ostavština leži u utjecaju koji je imao na nogomet i ljude oko sebe. Ostat će zapamćen kao graditelj momčadi, čovjek koji je od anonimnih provincijskih klubova stvarao senzacije i koji je prepoznao talent tamo gdje ga drugi nisu vidjeli. Njegov sin, Răzvan Lucescu, i sam je postao uspješan nogometni trener, osvajajući naslove s klubovima poput PAOK-a i Al-Hilala, čime je nastavljena nogometna dinastija Lucescu.