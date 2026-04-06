Zaludjela je nogometni svijet: Dribla kao Ronaldo, a zvijezde Premier lige je opsjedaju

Navijači lisabonskog Sportinga dobili su poslasticu koju nisu mogli ni zamisliti. Nakon uvjerljive pobjede njihovog kluba od 3:0 protiv Estorila, na travnjak stadiona José Alvalade nije istrčao neki nogometni velikan, već jedna od najvećih holivudskih zvijezda današnjice, Sydney Sweeney. Odjevena ležerno u traperice, majicu s kapuljačom i kožnu jaknu, daleko od glamura crvenog tepiha na koji je navikla, glumica je zgrabila loptu i postala središte pozornosti. U društvu kolega glumaca Lea Woodalla, zvijezde serije "Jedan dan", i Matthewa Goodea iz "Krune", s kojima u Portugalu snima adaptaciju romana "The Custom of the Country", Sweeney je pokazala da njezin talent nije ograničen samo na filmski set.

Ono što je uslijedilo brzo je postalo viralni hit na društvenim mrežama. Videozapisi su prikazivali Sweeney kako s impresivnom kontrolom dribla loptu po terenu, u jednom trenutku čak i nadmudrivši kolegu Woodalla koji ju je pokušao zaustaviti, što je izazvalo smijeh i odobravanje malobrojne publike koja je ostala na stadionu. Njezina tehnika i lakoća s loptom iznenadili su mnoge, a ubrzo su krenule i duhovite usporedbe. Jedan je korisnik na društvenim mrežama napisao da glumica ima "bolje driblerske vještine" od klupske legende i jednog od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiana Ronalda. Iako je komentar bio šala, savršeno je sažeo oduševljenje i zabavu koju je njezin neočekivani nastup izazvao. Trenutak za pamćenje bio je i onaj kada je izvela popularnu proslavu gola Bruna Fernandesa, još jednog bivšeg igrača Sportinga, stavivši ruke na uši, kao da želi isključiti vanjsku buku - gesta s kojom se, kao jedna od najprozivanijih zvijezda današnjice, zasigurno može poistovjetiti.

Usporedba s Ronaldom pokazala se dubljom od puke šale. Tijekom posjeta Portugalu, Sweeney je otkrila da joj je upravo legendarni Portugalac najveća sportska inspiracija.

- Cristiano Ronaldo je moj najdraži nogometaš. Ja sam natjecateljska osoba i da sam se bavila nogometom, on bi bio moja inspiracija - rekla je glumica, a njezine su riječi posebno odjeknule jer su izgovorene praktički na mjestu gdje je Ronaldova legendarna karijera i započela.

Klub joj je u znak zahvalnosti uručio i personalizirani dres s njezinim imenom.

Iako je danas poznata po ulogama u hit serijama poput "Euforije" i "Bijelog lotosa", Sydney Sweeney odrasla je u izrazito sportskom okruženju. Tijekom djetinjstva u saveznim državama Washington i Idaho, aktivno se bavila brojnim sportovima, a nogomet je bio jedan od ključnih. Bila je članica školske nogometne i bejzbolske ekipe, a uz to se natjecala i u slalomu te wakeboardingu. U intervjuima je često isticala kako je upravo iz sporta izvukla disciplinu i radnu etiku koje danas primjenjuje u glumi, naglašavajući da je bila uključena u "svaki mogući sport". Njezine vještine demonstrirane na terenu u Lisabonu stoga nisu bile slučajnost, već podsjetnik na sportsku pozadinu koja je oblikovala njezin karakter i pripremila je za nemilosrdni svijet Hollywooda.

Njezina strast prema sportu i atletska građa nisu prošle nezapaženo ni među profesionalnim sportašima. Nakon što je u jednom intervjuu za Cosmopolitan otkrila da traži partnera koji je "atletski tip", duhovit i spreman s njom skakati padobranom ili se penjati na planinu, reakcije nisu izostale. Zvijezda američkog nogometa Puka Nacua javno joj se ponudio kao pratnja za padobranske avanture, no on je samo jedan u nizu. Prema medijskim napisima, brojni nogometaši iz engleske Premier lige, uključujući igrače iz klubova poput Manchester Uniteda, Arsenala i Liverpoola, navodno su joj pokušavali privući pažnju šaljući joj poruke na Instagramu, no glumica na njihove pokušaje nije odgovarala. Uz to, internetom su krajem prošle i početkom ove godine kružile neutemeljene glasine koje su je povezivale s američkom nogometnom zvijezdom i igračem AC Milana, Christianom Pulišićem, no te špekulacije nikada nisu potvrđene.