'Vučić ima opsesiju spominjanja Hrvatske. Ne može joj oprostiti pobjedu u Domovinskom ratu i što je članica NATO-a i EU'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je dvotjedno primirje s Iranom, svega nekoliko sati prije isteka američkog ultimatuma za pokretanje novih masovnih zračnih napada na iransku infrastrukturu. Dogovor obuhvaća i privremeno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Bivši ministar obrane, SDP-ov Ante Kotromanović u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a poručio je kako zbog toga sigurno ne treba pljeskati Trumpu, čovjeku koji je počeo potpuno bespotrebni rat koji je donio puno glavobolje svima u svijetu, a nikome nikakvu korist. - Zbog unutrašnjih prilika u SAD, u zbog demonstracija koje su se događale zadnjih dana kao i zbog poskupljenja goriva i nezadovoljstva unutar same Republikanske stranke Trump se jednostavno morao zbrojiti i donijeti, u ovom trenutku, jedinu normalnu odluku, a to je da se sukob koji je zbilja mogao prijeći u neku drugu fazu, višu od sukoba tri zemlje, prekine - kazao je Kotromanović.

Pregovori između zaraćenih strana tek slijede, a Kotromanović kaže da nije siguran da će se postići trajni mir. Primirje je, kaže, dobro za početak, da stanu stradanja civila, ali pregovori će, smatra, biti dosta teški i komplicirani s upitnim ishodom. - Imamo maksimalne zahtjeve i s jedne i druge strane. Izrael traži da se Iran odmakne od razvoja balističkih raketa i da se odrekne razvoja i obogaćivanja urana što je možda bio i jedan od prvih razloga za napad na Iran. S druge strane i Iran želi određena jamstva. Realno rješenje bilo bi da se Iran zbilja odrekne razvoja nuklearnog naoružanja jer će se teško odreći razvoja i proizvodnje balističkih raketa i dronova obzirom da mora brinuti za vlastitu sigurnost. Iran je do sada bio izigran više puta od strane SAD-a , prvenstveno od Trumpa. Amerika ih je napala za vrijeme pregovora i povjerenje je teško vratiti nakon silnih razaranja i ispaljenih raketa. Ako dođe do kompromisa o razvoju nuklearnog oružja bit će to veliki uspjeh i za jedne i za druge - smatra Kotromanović.

Za Iran je kazao da je ogromna zemlja sa različitim mogućnostima koja se očito dobro pripremila za svoju obranu. Unatoč velikim razaranjima od strane Izraela i SAD-a ostali su im, dodao je, sustavi koji su itekako ozbiljna prijetnja sigurnosti Izraela i vojnim bazama SAD-a na Bliskom istoku.Izrael je nadmoćniji, nastavio je, i Iran se u vojnom smislu ne može s Izraelom uspoređivati, ali činjenica je, kazao je, da cilj nije postignut jer režim u Iranu nije srušen. - Po meni je i dalje stabilan i čvršći nego je bio prije rata-kazao je Kotromanović i dodao kako su likvidacijama ljudi koji su godinama bili na ključnim pozicijama u Iranu na ta mjesta sada došli novi i svježi ljudi s novim idejama što može ojačati cijeli sistem.

Na pitanje može li uopće Trump predstaviti primirje kao svoju veliku pobjedu Kotromanović je kazao kako ne zna tko više Trumpu vjeruje. - Iz dana u dan mijenjao je svoje ciljeve, prijeti, pjenio se. Njegov najveći problem je taština i nedisciplina. On je potpuno ovisan o dobrim vijestima i mišljenjima. Ne može komunicirati s ljudima koji imaju svoje stavove, svoje mišljenje i koji m pariraju na bilo koji način - smatra bivši ministar obrane.

Komentirao je i dolazak američkog potpredsjednika Vancea u Budimpeštu kako bi dao potporu mađarskom predsjedniku Orbanu kojeg u nedjelju čekaju izbori kao i dolazak Trumpa juniora u Banja Luku gdje je bio gost Dodikova sina. Na pitanje vidi li u ta dva posjeta neku poveznicu Kotromanović je kazao kako je Orban lider i poveznica svih tih aktivnosti kao i skidanja sankcija Dodiku. Izbori koji ga čekaju u nedjelju su, kaže, ključni za Orbana. - On se do sada ponašao kao car u svojoj državi. Nije imao jaku oporbu i zemlja je polako klizila u autokraciju. Općepoznato je da Orban preko svoje obitelji i njihovih firmi posluje u Republici Srpskoj i u Srbiji. Riječ je o ogromnim novcima, milijunskim poslovima i on po svaku cijenu želi ostati na vlasti. Tražio je i dobio potporu Donalda Trumpa, ali mislim da mu to i ne donosi veliku korist i da od toga može biti više štete - kazao je.

Kotromanović je u emisiji govorio i o naoružavanju Srbije i činjenici da je ta država, u zadnjih pet godina, najveći vojni potrošač u regiji. Na pitanje zašto je to tako Kotromanović kaže da je to dobro pitanje i da on misli da ni lider ni vodstvo Srbije ne zna zašto će potrošiti takva silna sredstva. - Vučić stalno govori da se više nikad neće desiti Oluja kao da netko sutra uopće namjerava napasti Srbiju. Misli, da to govorio isključivo radi svoje unutrašnje pozicije i svoje kaste. Srbija je definitivno zemlja zarobljena od jedne političke stranke koja pod kontrolom drži više od 90 posto svih medija i koja ima preko 600 tisuća članova. Ne vidim razliku između Komunističke partije Srbije i SNS-a danas u Srbiji. Vučić koristi vojsku isključivo kao nekakav mehanizam demonstracije prema svom narodu. Jasno je da nitko neće napasti Srbiju. To su notorne gluposti - kazao je.

Smatra i da se Hrvatska ne treba plašiti da će ju Srbija napasti te je naglasio da mi sa Srbijom imamo potpisan bilateralni sporazum iz 2009. godine. Za Vučića je kazao i da očito ima opsesiju i maniju spominjanja Hrvatske kojoj ne može oprostiti što je pobijedila u Domovinskom ratu i što je članica NATO-a i Europske unije i što imamo bolji standard. -S druge strane ima problem Kosova. Ne želi ga priznati, ali mora shvatiti da je više od stotinjak zemalja priznalo Kosovo kao državu i da s Kosovom razvijaju odnose-kazao je Kotromanović koji je ponovio svoju tezu da bi Srbija napala Kosovo da je Rusija u kratkom roku uspjela pokoriti Ukrajinu kada je započela rat protiv te države. - Ja sam u to sto posto siguran. Opće je poznato da je političko vodstvo Srbije planiralo takav scenarij, nadajući se da će Rusi brzo završiti s Ukrajinom. Pripremali su za to svoje snage i naoružavali ih, obučavale su se i paravojne skupine kao što se to radilo devedesetih-poručio je Kotromanović. Na pitanje pokazuje li taj primjer koliko je ova regija turbulentna i opasna i koliko je malo potrebno da se stvari na sigurnosnom planu promjene i kako iz tog kuta gledati na sve veće naoružanje Srbije Kotromanović je kazao kako je Vučić glavni problem regije. Stalno priča o miru, a paralelno, kaže, huška srpski svijet. Kazao je i kako hrvatske oružane snage uvijek moraju biti oprezne i spremne braniti Republiku Hrvatsku i njene granice i kako je nužno, iako smo članica NATO-a, razvijati vlastite sustave koji nam sutra mogu biti od koristi ne samo u slučaju ratne ugroze već i u slučaju prirodnih katastrofa.

Mlada smo vojska, kazao je, i moramo se opremati, ali imati razumijevanja za izdvajanja za obranu. - Teško je objasniti nekome zašto ćemo kupiti dvije korvete za milijardu eura umjesto da ih uložimo u demografske mjere za povratak naših najvećih talenata. To je za ozbiljnu raspravu, ali mi imamo negativna iskustva i moramo ulagati u obranu jer je to ulaganje u vlastitu sigurnost-kazao je.

Kao bivši vojnik, dugogodišnji zapovjednik i ministar obrane uvijek će, kazao je, podupirati razvoj oružanih snaga i davati im punu potporu za projekte. Bitno je da to bude, dodao je, planski i strukturirano napravljeno i skladi sa strateškim dokumentima hrvatske vojske i da bude transparentno, a koliko zna, sve se radi po dugoročnom planu razvoja oružanih snaga. - U moje vrijeme nitko u Europi nije izdvajao za obranu. Nakon agresije Rusije na Ukrajinu to se promijenilo kao i zbog politike SAD-a i Trumpa prema NATO-u kojemu možemo zahvaliti što su vodeće zemlje u Europi shvatile da moraju jačati vlastite snage-kazao je bivši ministar obrane.

Za zabranu vojne suradnje Hrvatske s Izraelom po nalogu predsjednika države Zorana Milanovića kazao je kako je to bila procjena predsjednika koji ima više informacija. Kazao je i kako je Hrvatska imala loše iskustvo s Izraelom kada je planirala nabavku polovnih zrakoplova s Izraelom, a spomenuo je političku situaciju i događanja u Gazi kao razloge zbog kojih je predsjednik donio svoju odluku.

Na pitanje mogu li nam Izraelci biti dobri partneri obzirom da paralelno naoružavaju i Srbiju što je Milanović isto tako istaknuo kao jedna od problema Kotromanović je ponovio kako nemamo neka posebno dobra iskustva s Izraelom te dodao kako Izrael nije članica NATO-a. - Oni imaju vrhunsku opremu i sustave, ali većina velikih zemalja, uključujući Ameriku ima to isto tako da nismo hendikepirani ako ne kupimo nešto od Izraela-poručio je.

Usred svih napetosti došlo je konačno i do sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Za činjenicu da su premijeru i predsjedniku trebale četiri i pol godine da sjednu za isti stol kazao je da je za njega neodgovorno i nedopustivo da se sjednice nisu događale redovito i da nema tog ega koji može biti iznad interesa Hrvatske. - Sve drugo je pljuvanje po Domovinskom ratu i onima koji su se borili i ginuli za ovu državu. Nema opravdanja ne sjediti i ne razgovarati bez obzira volimo li se ili ne. Imamo jedna interes, to je Republika Hrvatska, za mene svetinja-kazao je i dodao kako se sada možemo samo nadati da će se suradnja nastaviti jer dvije ključne osobe u državi moraju razgovarati o najvažnijim temama kao što su obrana i sigurnost.