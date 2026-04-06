Ostali bez oba vratara: Noćna mora koja je pogodila Botinec, ali svojevremeno i Chelsea, City i United...

Nogometašima Botinca, člana Prve zagrebačke lige, dogodio se jedan od najcrnjih scenarija. U drugom dijelu sezone ostali su bez oba vratara. Prvo se na utakmici protiv Brezovice ozlijedio Gabrijel Ružić, koji je operiran, a danas se na utakmici protiv Šparte ozlijedio i Filip Galović. Njemu je tijekom utakmice slomljen prst, ali je junački izdržao na vratima do kraja susreta koji je završio 1:1.

Iako je rijetko, postoje slučajevi kada su nogometne momčadi zbog ozljeda ostale bez oba (pa čak i više) vratara.

Evo nekoliko primjera koji pokazuju da se takve situacije događaju i najvećima. Tako je Chelsea FC u sezoni 2016./17. u jednom trenutku ostao bez prvog vratara Thibaut Courtois i njegove zamjene Asmir Begović. Klub je morao hitno reagirati i osloniti se na trećeg vratara, a postojala je i opcija registracije hitne zamjene.

U sezoni 1999./2000. FC Barcelona je u kratkom razdoblju ostala bez više vratara zbog ozljeda i suspenzija, pa je morala posegnuti za rezervnim i mladim opcijama iz akademije. To je bio jedan od razloga nestabilnih rezultata te sezone.

Leeds United je 2012. imao situaciju u kojoj su dva vratara bila ozlijeđena, pa je na klupi završio mladi, praktički nespreman vratar iz omladinskog pogona.

Ozljede i problemi s formom doveli su do toga da su Hugo Lloris i njegova zamjena u nekim trenucima bili nedostupni ili nespremni, pa je priliku na vratima Tottenham Hotspur 2020. godine dobio treći vratar Paulo Gazzaniga.

U vrijeme pandemije COVID-19 2020. godine, iako nije bila riječ o klasičnim ozljedama, Real Madrid je u jednom trenutku ostao bez više vratara zbog izolacija, pa je na klupi bio vratar iz omladinske škole.

U ekstremnim situacijama znalo se događati da igrači iz polja stanu na vrata. U Ligi prvaka protiv Atalante, vratar Manchester Citya Ederson se ozlijedio, a zamjena Claudio Bravo dobio je crveni karton. Kyle Walker morao je na gol u završnici – i odradio posao sjajno, čak upisao i jednu ključnu obranu iz slobodnog udarca.

Nakon što se Edwin van der Sar ozlijedio, na vrata Manchester Uniteda protiv Tottenhama stao je John O'Shea. U završnici utakmice obranio je opasan udarac Robbieja Keanea i postao junak susreta.

U FA Cupu protiv Portsmoutha oba vratara Manchester Uniteda ispala su iz igre (ozljeda i crveni karton), pa je Rio Ferdinand morao na vrata. Nije uspio obraniti penal, ali scena je ostala legendarna.

Na utakmici za Boca Juniors 2011. godine napadač Martin Palermo morao je braniti nekoliko minuta zbog ozljede vratara – i to s dosta uspjeha, što je dodatno učvrstilo njegov kultni status.

Napadač Cityja Niall Quinn 1991. godine stao je na vrata i – obranio penal! To je jedan od rijetkih slučajeva u kojem je igrač iz polja uspješno obranio kazneni udarac u službenoj utakmici.

Cosmin Moți, igrač Ludogorets Razgrada, 2014. godine u kvalifikacijama za Ligu prvaka stao je na vrata tijekom raspucavanja penala, obranio dva udarca i odveo svoju momčad u skupine.

Nogomet ponekad napiše scenarije koje nitko ne može izmisliti – od stopera koji brane penale do bekova koji spašavaju utakmicu među stativama. Upravo takvi trenuci postaju legende koje se prepričavaju godinama.