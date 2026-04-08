Europskoj zemlji nedostaje čak 20 tisuća radnika: Plaće idu i do 11.000 eura mjesečno, ovi se poslovi najviše traže

Dok velik dio Europe bilježi stagnaciju plaća i manjak kvalitetnih radnih mjesta, Švicarska se i dalje izdvaja kao jedna od najpoželjnijih destinacija za rad. Prema podacima EURES-a, a koje prenosi Dnevno, trenutno je otvoreno oko 20.000 radnih mjesta, a plaće u pojedinim sektorima dosežu i gotovo 11.000 eura mjesečno.

Velika potražnja za radnicima posljedica je kombinacije snažnog gospodarstva i starenja stanovništva, što dodatno povećava potrebu za kvalificiranom radnom snagom. Najveći manjak bilježi se u zdravstvu, gdje se traže liječnici specijalisti, medicinske sestre, kirurški tehničari i pomoćno osoblje. Istodobno, otvorene su brojne pozicije u tehničkim i industrijskim zanimanjima, uključujući strojare, metalce i stolare, kao i stručnjake u farmaceutskom i radiološkom sektoru.

Najviše prilika koncentrirano je u gospodarski razvijenim regijama poput Züricha i središnjeg dijela zemlje, gdje poslodavci nude različite oblike zaposlenja – od standardnih ugovora na puno radno vrijeme do fleksibilnijih aranžmana. Prosječna mjesečna plaća u Švicarskoj iznosi oko 7400 eura, dok u IT i telekomunikacijskom sektoru može prelaziti 9700 eura. Najviše zarade ostvaruju zaposlenici u financijskom i osiguravajućem sektoru, gdje primanja dosežu i do 10.800 eura mjesečno.

Ipak, unatoč visokim plaćama, ulazak na švicarsko tržište rada nije jednostavan. Većina poslova zahtijeva specijalizirano obrazovanje i relevantno radno iskustvo, a poznavanje jezika – posebno njemačkog – često je ključan uvjet. Uz to, potrebno je ishoditi radnu ili boravišnu dozvolu, pri čemu se uvjeti razlikuju ovisno o vrsti zaposlenja.

Švicarska nema jedinstvenu nacionalnu minimalnu plaću, pa visina primanja ovisi o sektoru, kolektivnim ugovorima i poreznim davanjima. Unatoč tim izazovima, zemlja i dalje ostaje iznimno privlačna svima koji traže bolje radne uvjete i veće prihode, uz napomenu da uspjeh zahtijeva dobru pripremu i spremnost na prilagodbu lokalnom tržištu rada.