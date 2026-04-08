PROUČITE DETALJE

Europskoj zemlji nedostaje čak 20 tisuća radnika: Plaće idu i do 11.000 eura mjesečno, ovi se poslovi najviše traže

Credit Suisse bank's headquarters in Zurich
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
08.04.2026.
u 19:00

Većina poslova zahtijeva specijalizirano obrazovanje i relevantno radno iskustvo, a poznavanje jezika – posebno njemačkog – često je ključan uvjet

Dok velik dio Europe bilježi stagnaciju plaća i manjak kvalitetnih radnih mjesta, Švicarska se i dalje izdvaja kao jedna od najpoželjnijih destinacija za rad. Prema podacima EURES-a, a koje prenosi Dnevno, trenutno je otvoreno oko 20.000 radnih mjesta, a plaće u pojedinim sektorima dosežu i gotovo 11.000 eura mjesečno.

Velika potražnja za radnicima posljedica je kombinacije snažnog gospodarstva i starenja stanovništva, što dodatno povećava potrebu za kvalificiranom radnom snagom. Najveći manjak bilježi se u zdravstvu, gdje se traže liječnici specijalisti, medicinske sestre, kirurški tehničari i pomoćno osoblje. Istodobno, otvorene su brojne pozicije u tehničkim i industrijskim zanimanjima, uključujući strojare, metalce i stolare, kao i stručnjake u farmaceutskom i radiološkom sektoru.

Najviše prilika koncentrirano je u gospodarski razvijenim regijama poput Züricha i središnjeg dijela zemlje, gdje poslodavci nude različite oblike zaposlenja – od standardnih ugovora na puno radno vrijeme do fleksibilnijih aranžmana. Prosječna mjesečna plaća u Švicarskoj iznosi oko 7400 eura, dok u IT i telekomunikacijskom sektoru može prelaziti 9700 eura. Najviše zarade ostvaruju zaposlenici u financijskom i osiguravajućem sektoru, gdje primanja dosežu i do 10.800 eura mjesečno.

Ipak, unatoč visokim plaćama, ulazak na švicarsko tržište rada nije jednostavan. Većina poslova zahtijeva specijalizirano obrazovanje i relevantno radno iskustvo, a poznavanje jezika – posebno njemačkog – često je ključan uvjet. Uz to, potrebno je ishoditi radnu ili boravišnu dozvolu, pri čemu se uvjeti razlikuju ovisno o vrsti zaposlenja.

Švicarska nema jedinstvenu nacionalnu minimalnu plaću, pa visina primanja ovisi o sektoru, kolektivnim ugovorima i poreznim davanjima. Unatoč tim izazovima, zemlja i dalje ostaje iznimno privlačna svima koji traže bolje radne uvjete i veće prihode, uz napomenu da uspjeh zahtijeva dobru pripremu i spremnost na prilagodbu lokalnom tržištu rada.

Ključne riječi
poslovi Švicarska Barkod

DI
dino60
20:21 08.04.2026.

Nikada Švica nije imala bolju zaradu od Njemaca, samo su i ovi postali škrtice, svi bi da im netko rinta ali za male pare. Moja grneracija zna šta je "Uravnilovka" značila tada u SSSR-u, sad je tako u Njemačkoj, hoćeš nećeš. Lijepa si vremena bila kad je plaća bila tajna i svetinja. Danas svatko dvačiju plaću zna u ca.100€ plus minus. Jedino u Menadžmentu su plaće i dalje tajna. A baziraju se na Prometu, Dobiti i premijama samo što to nitko nezna koliko. Oscilacije su i do 10.000€, a ponekad i više.

Avatar juma
juma
19:40 08.04.2026.

Navali narode. Ovo je naravno sve bruto. Kao netko novi tko dodje iz Hrvatske ove novce možete, barem prvih 10 do 20 godina i bez neke rukovodeće pozicije samo sanjati. Najam novooglašenog stana u ZH je preko 50 eura po kvadratnom metru (kad već pišete u eurima), s time da malih stanova ima jako malo, pa često morate živjeti sa sustanarima, zdravstveno 500 do 600, porez za samca još oko 900 mjesečno na prosječnu plaću, hrana nekih 600. Na koliko smo ono, ups 4500 do 5000 mjesečno - a gdje su ostali troškovi? Usluge i hrana m- generalno oko 60% skuplje nego u D. Ako dvoje radi onda je povoljnije, a ako imaju djecu, trošak za jaslice oko 250 eura. Po danu. Da zaključimo. U ZH si sa 6000 eura bruto plaće, a toliko imajku mnogi, tek mrvicu iznad egzistencijalnog minimuma.

