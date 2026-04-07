Kralja Cigana 180 kila i kokain nisu ga mogli zaustaviti: Imam spolne odnose pet puta tjedno i želim imati desetero djece

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury, 37-godišnjak, otkrio je kako on i njegova supruga Paris žele imati čak desetero djece prije nego što budu u potpunosti zadovoljni. A s obzirom na to koliko im dobro ide, postoji realna mogućnost da će “Kralj Cigana” ostvariti još jednu veliku ambiciju.

– Ljubavni život mi cvjeta, imam odnose barem četiri ili pet puta tjedno. Možda ćemo imati još jedno dijete, osmo. Čisto da vidim imam li još uvijek to u sebi. Ali želim deset. Oduvijek je cilj bio deset.

Fury je to izjavio u drugoj sezoni svoje popularne reality emisije At Home With The Furys, koja se ovoga tjedna vraća na Netflix.

Serija donosi uvid u kaotičan život 206 cm visokog boksača i njegove 36-godišnje supruge dok odgajaju sedmero djece – Venezuelu (16), Princea (13), Tysona II (8), Valenciju (6), Adonisa (5), Athenau (4) i Rica (2). Kao i u prvoj sezoni iz 2023., Tyson na početku uživa u mirovini, no ubrzo ga ponovno privlači ring, unatoč pokušajima Paris i njegova oca Johna da ga od toga odvrate.

Tyson često dovodi Paris do ruba, ponajviše zbog bipolarnog poremećaja, koji ona opisuje riječima: Kao da si svaki dan u braku s drugom osobom.

– Paris je žena koja ide do kraja. Skoro 20 godina mi je supruga. Moji roditelji nisu pokazivali emocije. Kad sam se oženio, želio sam da ja i Paris radimo stvari zajedno jer to nisam imao dok sam odrastao.

Između dviju sezona obitelj je dobila najmlađeg sina Rica, ali su prošli i kroz tragediju – Paris je imala spontani pobačaj.Dogodilo se to dok se Fury pripremao za revanš borbu protiv Oleksandra Usyka.

– Bila sam trudna nakon Rica, bilo je iznenađenje. Otišla sam sama na pregled i rekli su mi da nema otkucaja srca. Izašla sam van i počela plakati.

Dodaje da mu to nije odmah rekla:

– Bila je to manje od tjedan dana prije borbe. Nisam znala što da mu kažem.

Fury se prisjeća:

– Ništa je ne bi spriječilo da dođe na borbu, pa sam znao da smo izgubili dijete. Najteže mi je bilo što nisam mogao biti uz nju.

Unatoč tragediji, obitelj ima razloga za sreću – najstarija kći Venezuela se zaručila. Njezin dečko Noah Price (18) zatražio je Tysonovo dopuštenje za brak, što je prikazano u završnici serije.

– Bio sam nervozan. Od svih punaca, ja sam izabrao svjetskog prvaka – rekao je Noah.

Nakon razgovora, Fury mu je dao blagoslov:

– Nadam se da će živjeti sretno do kraja života. Od tatine djevojčice postala je žena. Teško je to prihvatiti.

Iako je opušten oko veze svoje kćeri, ne skriva koliko mu znači brak:

– Da se razvedemo, bio bih izgubljen. Kad bih Paris rekao da sam nekoga ubio, pitala bi me gdje ćemo ga zakopati.

Svoju predanost pokazao je obnovom bračnih zavjeta – već treći put – tijekom odmora na jugu Francuske. Ipak, ni taj odmor nije prošao bez drame – u jednom trenutku udaljio se od obitelji zbog svađe i stresa, ali je na kraju organizirao još jedno romantično vjenčanje u Nici.

U seriji otvoreno govori i o svojoj ovisnosti o boksu:

– Boks je ovisniji od droge i alkohola. Možeš pobjeći od toga, ali od boksa ne.

Unatoč godinama, ne osjeća se staro:

– U glavi imam 20 godina. Kao da još imam kosu.

Jedan od razloga za povratak bio je i šok zbog smrti prijatelja, boksača Ricky Hattona.

– Život je kratak i krhak. To me probudilo. Ljudi misle da novac i slava rješavaju sve, ali najvažniji su zdravlje i ljudi oko tebe. Kad netko poznat umre, to te ne pogodi kao kad izgubiš nekoga bliskog. To te slomi. Mogao sam to biti ja - rekao je.

Rođen u Manchesteru, na svijet je stigao tri mjeseca prerano, težak svega 450 grama. Liječnici mu nisu davali gotovo nikakve šanse. Njegov otac John, potomak irskih čergaša i bivši boksač, nije se predavao. Uvjeren da će njegovo dijete preživjeti, nazvao ga je po tadašnjem vladaru teške kategorije, Mikeu Tysonu.

- Liječnici su rekli da neće preživjeti, ali ja sam znao da hoće. Bit će borac. Bit će Tyson - prisjetio se John.

Odrastao je u skladu s tradicijom svoje zajednice, napustivši školu s 11 godina kako bi s ocem i braćom radio na asfaltiranju cesta. No, ring je bio njegova sudbina. S deset godina navukao je rukavice.

Nakon uspješne amaterske karijere, u kojoj je predstavljao i Englesku i Irsku, Fury je 2008. godine zakoračio u profesionalne vode. Njegov uspon bio je brz i nemilosrdan. Svojom visinom od 206 centimetara, neobičnim stilom i karizmom brzo je privukao pažnju, nižući pobjede i osvajajući britanske, Commonwealth i europske titule. Vrhunac je stigao u studenom 2015. godine. U Düsseldorfu je ušao u ring protiv Vladimira Klička, neprikosnovenog vladara koji teškom kategorijom dominirao cijelo desetljeće. Kladionice mu nisu davale šanse, ali Fury je plesao, provocirao i boksao na način koji je Ukrajinca potpuno izbacio iz takta. Nakon 12 rundi, suci su jednoglasno proglasili pobjedu Tysona Furyja. 'Kralj Cigana' postao je ujedinjeni prvak svijeta, vlasnik WBA, IBF, WBO i IBO pojaseva.

Međutim, osvajanje vrha svijeta gurnulo ga je u najdublji ponor. Bez cilja i motivacije, Fury je pao u tešku depresiju. Slava i novac postali su okidač za autodestrukciju. Počeo je nekontrolirano piti, a utjehu je pronašao i u kokainu. Njegova težina narasla je na više od 180 kilograma. Prvak svijeta postao je sjena samoga sebe, čovjek koji je, kako je kasnije priznao, razmišljao o samoubojstvu. U jednom od najmračnijih trenutaka, jurio je svojim Ferrarijem brzinom od gotovo 300 kilometara na sat, s namjerom da se zabije u most. Spasila ga je pomisao na djecu. Zbog mentalnih problema i pozitivnih doping testova, oduzete su mu licence i morao se odreći svih titula koje je tako teško osvojio. Za boksački svijet, priča o Tysonu Furyju bila je završena.

No, za njega, bila je to samo pauza. Nakon više od dvije godine izbivanja, najavio je povratak. Mnogi su bili skeptični, ali Fury je ponovno pokazao duh borca. Krenuo je u nevjerojatnu fizičku transformaciju, izgubivši oko 60 kilograma, i postao glasan zagovornik mentalnog zdravlja, otvoreno govoreći o svojoj borbi s bipolarnim poremećajem. Njegov povratak u ring kulminirao je epskom trilogijom protiv Deontaya Wildera. Prvi meč, u prosincu 2018., završio je neriješeno, ali svijet je obišla scena iz 12 runde kada je Fury, nakon brutalnog nokdauna od kojeg bi se rijetki oporavili, ustao s poda poput lika iz horor filma i završio borbu. U drugom meču 2020. potpuno je dominirao i tehničkim nokautom osvojio WBC naslov, a pobjedom u trećem meču 2021. potvrdio je status jednog od najvećih teškaša svoje generacije.