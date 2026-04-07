ODLAZAK VELIKANA

Preminuo je legendarni Mircea Lucescu: Ostavio je neizbrisiv trag u svjetskom nogometu

07.04.2026.
u 20:27

Posljednjih dana stizale su informacije kako mu je zdravstveno stanje iznimno loše, spominjala se i transplatacija srca, no operacija bi bila prerizična

Legendarni rumunjski stručnjak i donedavno izbornik njihove nogometne reprezentacije Mircea Lucescu preminuo je u 81. godini života. Veliki trener bio je u bolnici u Bukureštu otkako mu je pozlilo uoči treninga reprezentacija 29. ožujka, a prošlog petka pretrpio je i srčani udar nakon kojeg je stavljen u induciranu komu.

Posljednjih dana stizale su informacije kako mu je zdravstveno stanje iznimno loše, spominjala se i transplatacija srca, no operacija bi bila prerizična. Kasnije je prestao regairati na lijekove koju su mu liječnici davali te je naposljetku preminuo.

Lucescu je kao kapetan predvodio Rumunjsku na Svjetskom prvenstvu 1970., a 14 godina kasnije imao je čast voditi svoju zemlju kao izbornik na Europskom prvenstvu. Kasnije je vodio klubove poput Intera, Galatasaraya, Dinama iz Kijeva, ali najdublji trag bez sumnje je ostavio u ukrajinskom Šahtaru iz Donjecka.

Od 2004. do 2016. slomio je dominaciju Dinama i pretvorio Šahtar u najbolju momčad u Ukrajini, a kruna njegove vladavine u Donjecku bio je trofej u Kupu UEFA 2009. Upravo je on promovirao Darija Srnu u kapetana Šahtara.
KU
Kujttim
20:47 07.04.2026.

Vrhunski trener, ali je bilo mudrije ranije se ostaviti trenerskog posla i voditi manje stresan život. Na kraju te s treninga odvedu u bolnicu i umreš? Umro je kao heroj i nogometni fanatik, do karaja žvota posvećen nogometu. Donald Trump je isto posvećen poslu, ali očito ima jako srce i dobro podnosi Viagru.

