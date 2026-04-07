Preminuo je legendarni Mircea Lucescu: Ostavio je neizbrisiv trag u svjetskom nogometu

Legendarni rumunjski stručnjak i donedavno izbornik njihove nogometne reprezentacije Mircea Lucescu preminuo je u 81. godini života. Veliki trener bio je u bolnici u Bukureštu otkako mu je pozlilo uoči treninga reprezentacija 29. ožujka, a prošlog petka pretrpio je i srčani udar nakon kojeg je stavljen u induciranu komu.

Posljednjih dana stizale su informacije kako mu je zdravstveno stanje iznimno loše, spominjala se i transplatacija srca, no operacija bi bila prerizična. Kasnije je prestao regairati na lijekove koju su mu liječnici davali te je naposljetku preminuo.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lucescu je kao kapetan predvodio Rumunjsku na Svjetskom prvenstvu 1970., a 14 godina kasnije imao je čast voditi svoju zemlju kao izbornik na Europskom prvenstvu. Kasnije je vodio klubove poput Intera, Galatasaraya, Dinama iz Kijeva, ali najdublji trag bez sumnje je ostavio u ukrajinskom Šahtaru iz Donjecka.

Od 2004. do 2016. slomio je dominaciju Dinama i pretvorio Šahtar u najbolju momčad u Ukrajini, a kruna njegove vladavine u Donjecku bio je trofej u Kupu UEFA 2009. Upravo je on promovirao Darija Srnu u kapetana Šahtara.