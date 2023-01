Liverpool novu godinu otvorio porazom, svladao ih neugodni Brentford

U prvom susretu 19. kola engleske Premier lige nogometaši Brentforda su upisali veliku pobjedu, na domaćem terenu su s 3-1 svladali Liverpool. Nakon prvih 45 minuta Brentford je već imao lijepu zalihu od dva gola prednosti. U 19. minuti, nakon kornera, lopta je pogodila Francuza Konatea i odbila se u mrežu. Na 2-0 je povećao Wissa u 42. minuti.

Šansa se za Liverpool pojavila početkom drugog poluvremena, u 50. minuti je na 1-2 smanjio Oxlade-Chamberlain, ali bilo je to sve konkretno što je Liverpool uspio napraviti. U 84. minuti dvoboj je prelomljen, za 3-1 je zabio Mbeumo.

Liverpool je time nastavio s neuvjerljivim gostujućim igrama te na strani, u Premier ligi, ove sezone ima dvije pobjede, dva remija i četiri poraza.

Foto: Paul Terry January 2, 2023, London: London, England, 2nd January 2023. Bryan Mbeumo of Brentford (c) celebrates scoring their third goal during the Premier League match at the Gtech Community Stadium, London. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Ovim rezultatom Brentford i Liverpool su postali susjedi na ljestvici. Liverpool je ostao šesti, dok je Brentford privremeno skočio na sedmu poziciju.

U utorak slijede utakmice Arsenal - Newcastle, Everton - Brighton, Leicester - Fulham i Manchester United - Bournemouth, dok se u srijedu sastaju Southampton - Nottingham Forest, Leeds - West Ham, Aston Villa - Wolverhampton i Crystal Palace - Tottenham. Za kraj se u četvrtak igra derbi utakmica Chelsea - Manchester City.

Premier liga, 19. kolo:

Brentford - Liverpool 3-1 (Konate 19-ag, Wissa 42, Mbeumo 84 / Oxlade-Chamberlain 50)