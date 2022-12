Arsenal uvjerljivom pobjedom u gostima Cityju pobjegao na sedam bodova prednosti

Engleski nogometni premierligaš Arsenal uvjerljivom, gostujućom 4-2 pobjedom protiv Brighton & Hove Albiona, povećao je prednost pred najbližim konkurentima. "Topnici" su protiv Brighton & Hove Albiona ostvarili petu uzastopnu pobjedu, devetu u zadnjih deset kola, te 14. ove sezone u 16 odigranih susreta.

Arsenal je poveo već u drugoj minuti golom Bukaya Sake, da bi u 39. minuti Martin Odegaard zabio za 2-0. U drugoj minuti nastavka Edward Nketiah je zabio i za 3-0. Domaćin je smanjio u 65. minuti preko Kaorua Mitome, no samo šest minuta kasnije Gabriel Martinelli je vratio goste na +3. U 77. minuti je Evan Ferguson smanjio na konačnih 2-4.

Foto: TONY OBRIEN/REUTERS Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - December 31, 2022 Arsenal's Gabriel Martinelli celebrates scoring their fourth goal

Londonski sastav je ovom pobjedom iskoristio kikseve Manchester Cityja i Newcastle Uniteda koji su remizirali. City je na svom Etihadu odigrao 1-1 protiv Evertona, dok su Newcastle United i Leeds United na St James Parku odigrali susret bez golova.

"Građani" su protiv Evertona poveli u 24. minuti golom Erlinga Haalanda, već 21. pogotkom norveškog napadača ove sezone. Međutim, to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je Everton izjednačio u 64. minuti preko Demaraija Greya.

Momčad Pepa Guardiole je imala 74 posto posjeda lopte, 663 dodavanja (232 Everton), uputila je 16 udaraca (dva Everton), imala sedam kornera (Everton jedan), no to nije bilo dovoljno za slavlje.

Priliku za korak bliže "Topnicima" propustile su i "Svrake". Newcastle United je odigrao tek 0-0 protiv Leeds Uniteda prekinuvši seriju od šest uzastopnih pobjeda.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - December 31, 2022 Arsenal's Aaron Ramsdale celebrates after Gabriel Martinelli scores their fourth goal

Domaćin je imao nekoliko odličnih prilika, ali je francuski vratar llan Stephane Meslier sjajno branio.

U ranije odigranom susretu Manchester United je na gostovanju kod Wolverhamptona slavio sa 1-0. Pobjednički gol zabio je Marcus Rashford u 76. minuti.

Zanimljivo, Unitedova zvijezda je zbog disciplinskog prijestupa utakmicu počela na klupi. Rashford je ušao u drugom poluvremenu, a u 76. je zabio na dodavanje Fernandesa. U 84. minuti je postigao i drugi pogodak, kojeg je poništio VAR zbog igranja rukom.

Kolo će u nedjelju zaključiti Tottenham - Aston Villa, te Nottingham Forest - Chelsea.

Arsenal sada vodi na ljestvici sa 43 boda, City ima 36, Newcastle United 34, a ManU je sada četvrti sa 32 boda.