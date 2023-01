Emery radi sjajan posao: Villa u Londonu srušila Spurse! Perišić dobar unatoč porazu

Nogometaši Aston Ville pobijedili su na gostovanju u Londonu Tottenham s 2-0 u utakmici 18. kola Premier lige i tako vrlo dobar niz igara pod novim trenerom Unaijem Emeryjem. Veliko je to iznenađenje u prvoj utakmici Premier lige za 2023. godinu.

Aston Villa je povela u 50. minuti golom Argentinca Emiliana Buendije, a pogotku je prethodila pogreška vratara Tottenhama Huga Llorisa. Pobjedu je osigurao Brazilac Douglas Luiz golom u 73. minuti, nakon vrlo dobrog dodavanja Johna McGinna.

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - January 1, 2023 Aston Villa's Douglas Luiz celebrates scoring their second goal REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: David Klein/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić je igrao do 88. minute za londonsku momčad, a u 57. minuti je promašio najveću šansu na utakmici. Međutim, Perišić je jedan od rijetkih u redovima Tottenhama koji je dobio pohvale za svoju izvedbu u inače blijedoj partiji Conteove momčadi.

Foto: Paul Terry January 1, 2023, London: London, England, 1st January 2023. Ivan Perisic of Tottenham dejected during the Premier League match at the Tottenham Hotspur Stadium, London. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Aston Villa je nakon šeste prvenstvene pobjede 12. na tablici s 21 bodom. Tottenham je bez pobjede u posljednje dvije utakmice, a nakon petog poraza zauzima peto mjesto na ljestvici s 30 bodova.