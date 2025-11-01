Naši Portali
LIVERPOOL - ASTON VILLA 2:0

Liverpool konačno pobijedio i vratio se u borbu za vrh, prekinuli su crni niz

Premier League - Liverpool v Aston Villa
Phil Noble/REUTERS
Zvonimir Matić/Hina
01.11.2025.
u 23:30

Ovom pobjedom Liverpool je skočio na treće mjesto ljestvice sa 18 bodova

Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od četiri uzastopna poraza u engleskom prvenstvu domaćim 2-0 uspjehom protiv Aston Ville u susretu 10. kola.

Salah (45+1) je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena iskoristio poklon gostujućeg vratara Martineza za prvi gol, da bi se u nastavku udarac Gravenbercha (58) odbio od bloka braniča Aston Ville i završio u mreži.

Ovom pobjedom Liverpool je skočio na treće mjesto ljestvice sa 18 bodova, koliko ima i drugi Bournemouth koji će u nedjelju gostovati kod Manchester Cityja, dok mu vodeći Arsenal bježi sedam bodova. Aston Villa je ostala 11. sa 15 bodova.
Premier league Aston Villa Liverpool

