Liverpool konačno pobijedio i vratio se u borbu za vrh, prekinuli su crni niz

Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od četiri uzastopna poraza u engleskom prvenstvu domaćim 2-0 uspjehom protiv Aston Ville u susretu 10. kola.
Salah (45+1) je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena iskoristio poklon gostujućeg vratara Martineza za prvi gol, da bi se u nastavku udarac Gravenbercha (58) odbio od bloka braniča Aston Ville i završio u mreži.
Ovom pobjedom Liverpool je skočio na treće mjesto ljestvice sa 18 bodova, koliko ima i drugi Bournemouth koji će u nedjelju gostovati kod Manchester Cityja, dok mu vodeći Arsenal bježi sedam bodova. Aston Villa je ostala 11. sa 15 bodova.
