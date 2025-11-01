Naši Portali
'SLUČAJNA POBJEDA'

Javio se Krešo Antolić. Bivši šef Dinama nije propustio bocnuti Bobana

Zagreb: Poznati na tribinama utakmice GNK Dinamo- HNK Šibenik
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
01.11.2025.
u 21:09

Krešimir Antolić na svom Facebook profilu komentirao je pobjedu Dinama nad Rijekom (2:1)

Donedavni čelnik Dinama Krešimir Antolić nikako nije zadovoljan predstavom plavih u susretu s Rijekom iako je maksimirska momčad na kraju slavila s 2:1 i upisala tri važna boda. Ukazao je na dublje probleme koje ima današnji Dinamo, a to što je napisao pod naslovom 'Slučajna pobjeda' prenosim o u cjelosti:

- Za Dinamo bi danas bilo najbolje da nije pobijedio. Nije zaslužio ni izgubiti, jer je u prvom poluvremenu sterilnu i bojažljivu Rijekinu momčad sabio u „mišju rupu“. Ipak, zbog drugog poluvremena, za demaskiranje očiglednih problema bilo bi najbolje da je završilo neriješeno. Ovako će apologeti klupske vrhuške i njihova trenerskog izbora dobiti kratkoročni materijal za nerealno zadovoljstvo.

U nekoliko godina koliko sam surađivao s Josipom Mišićem, spoznao sam da je riječ o poštenom čovjeku, igraču koji je uvijek davao sve od sebe na terenu i primjereno predstavljao Dinamo u svakoj prilici. Ponašanje koje je pokazao udarivši dva igrača Rijeke, zbog čega je apsolutno zaslužio crveni karton, zapravo je personifikacija očigledno nervozne, nesigurne i frustrirane svlačionice.

Iako je Hoxha zabio fantastičan, rijetko ponovljiv gol, ovo je slučajna pobjeda. Svakome imalo objektivnom ovakve Dinamove pobjede mogu donijeti samo novu boru na navijačkom licu i osjećaj mučnine u iščekivanju idućih utakmica. Ništa ovime nije riješeno – ni deficit na desnom beku, ni onaj na stoperskoj poziciji (osobito ako je Dominguez ozbiljnije ozlijeđen), ni nedostatak bilo kakve smislene igre prema naprijed. Neće ni konfuzne Kovačevićeve izjave postati jasnije, niti će dobiti preciznu viziju kako Dinamovu igru učiniti suvislijom i boljom. Pobjede protiv Osijeka i Rijeke te u zadnjoj sekundi iščupani bod protiv Malmöa samo maskiraju konfuziju kojoj se ne nazire kraj. Nakon ove utakmice ostaju tri boda – i činjenica da se predsjednik Kluba vratio na utakmice. Nadam se samo da će nastaviti aktivno pratiti svoje vizije djelo. Sretno Dinamo dalje, izgleda da sreća postaje naš glavni forte - napisao je Krešimir Antolić.
Krešimir Antolić Josip Mišić Rijeka Dinamo

Kupnja