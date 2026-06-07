Kenijci ponovno dominirali na Plitvičkom maratonu

Održan je 41. Plitvički maraton a i ove godine su dominirali Kenijci. Benard Kitur je pobiejdio s vremenom 2:32:29, ispred svojeg sunarodnjaka Edwarda Kimettoa (2:42:20), dok je treći bio hrvatski trkač Milan Čuljat (3:09:42). Kod maratonki najbrža je bila Kenijka Irine Jeruto s rezultatom 3:03:33, ispred Rose Jepchumbi (3:06:50), a na postolju je bila i naša poznata maratonka Ines Jozić koja je u cilj ušla nakon 3 sata 9 minuta i 25 sekundi.

U utrci polumaratona, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je Bernard Kiprotich Too iz Kenije s vremenom 1:13:56. Odličan nastup imao je hrvatski atletičar Ivan Dračar, član Mladosti, koji je utrku završio na drugom mjestu s vremenom 1:14:15, dok je treći bio Dragan Narančić iz Hrvatske s rezultatom 1:24:08. Dračaru je ovo bio osmi nastup na ovom polumaratonu i osmi uzastopni plasman na postolje, a ujedno i jubilarni 60. polumaraton u karijeri.

- Utrka je bila zahtjevna i zanimljiva, od početka sam kontrolirao tempo, pametno odradio nizbrdice i završne uzbrdice te na kraju osvojio drugo mjesto, iza kenijskog trkača koji je bio brži za dvadesetak sekundi. Ovo mi je bio osmi nastup na ovom polumaratonu i osmo uzastopno postolje, a ujedno i jubilarni 60. polumaraton, što ovaj rezultat čini još posebnijim - rekao je Dračar.

U ženskoj konkurenciji slavila je Perez Jerubet iz Kenije s vremenom 1:25:03, druga je bila Gladys Jepkorir Kiprotich, također iz Kenije, s vremenom 1:25:09, dok je treće mjesto osvojila Kimberly Pašalić iz Hrvatske s rezultatom 1:34:48.

U ženskoj konkurenciji utrke na 10 kilometara najbrža je bila Valeria Klymenko s vremenom 41:46, dok je u muškoj konkurenciji slavio Goran Narančić s vremenom 31:18. U utrci "Plitvička petica u ženskoj konkurenciji pobijedila je Ena Jurčić a u muškoj Dragan Narančić.