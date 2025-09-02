Livaković se oglasio nakon velikog transfera. Evo što je poručio Turcima

Dominik Livaković službeno je novi vratar španjolske Girone, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Dogovor je postignut s Fenerbahčeom, pa će hrvatski reprezentativac do kraja sezone igrati u Primeri na posudbi, a plaću će mu zajednički pokrivati oba kluba.
Nakon transfera Livaković se oprostio od dosadašnjeg kluba emotivnom objavom na Instagramu: "Hvala Fenerbahčeu i svim navijačima na ljubavi od prvog dana i što ste mi omogućili da se osjećam kao kod kuće u Istanbulu. Želim vam sve najbolje u ovoj sezoni i puno sreće. Vidimo se."FOTO Zvonimir Boban trenirao s kadetima Dinama: 'Legenda! Što bi neki dali za ovo...'
Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama, uz odštetu od 6.6 milijuna eura, i vrlo brzo postao ljubimac navijača. Bio je standardan na golu sve do početka ove godine, kada je ozlijedio bedreni mišić i zbog toga propustio desetak utakmica. Nakon povratka, trener José Mourinho prednost je davao mlađem Irfanu Canu Egribayatu.
Prošlu sezonu Livaković je završio s tek šest nastupa u proljetnom dijelu, a i novu je počeo kao rezerva. Na klupi je bio u prvih pet kola. Nakon gotovo tri mjeseca bez utakmice, iznenađujuće je dobio priliku u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv Benfice. Fenerbahče je izgubio 1:0 i ispao, no Livaković je tom prilikom spektakularno obranio udarac koji je već izgledao kao siguran pogodak.Radomir Đalović je smijenjen! Večernji saznao tko će preuzeti prvaka Hrvatske
Super, prekrasan grad, odlična klopa, bolja liga, katolici!