VATRENI U ŠPANJOLSKOJ

Livaković se oglasio nakon velikog transfera. Evo što je poručio Turcima

KATAR 2022 - Dok Messi slavi, Dominik Livaković tuguje
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
02.09.2025.
u 18:50

Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama, uz odštetu od 6.6 milijuna eura, i vrlo brzo postao ljubimac navijača

Dominik Livaković službeno je novi vratar španjolske Girone, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Dogovor je postignut s Fenerbahčeom, pa će hrvatski reprezentativac do kraja sezone igrati u Primeri na posudbi, a plaću će mu zajednički pokrivati oba kluba.

Nakon transfera Livaković se oprostio od dosadašnjeg kluba emotivnom objavom na Instagramu: "Hvala Fenerbahčeu i svim navijačima na ljubavi od prvog dana i što ste mi omogućili da se osjećam kao kod kuće u Istanbulu. Želim vam sve najbolje u ovoj sezoni i puno sreće. Vidimo se."

Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama, uz odštetu od 6.6 milijuna eura, i vrlo brzo postao ljubimac navijača. Bio je standardan na golu sve do početka ove godine, kada je ozlijedio bedreni mišić i zbog toga propustio desetak utakmica. Nakon povratka, trener José Mourinho prednost je davao mlađem Irfanu Canu Egribayatu.

Prošlu sezonu Livaković je završio s tek šest nastupa u proljetnom dijelu, a i novu je počeo kao rezerva. Na klupi je bio u prvih pet kola. Nakon gotovo tri mjeseca bez utakmice, iznenađujuće je dobio priliku u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv Benfice. Fenerbahče je izgubio 1:0 i ispao, no Livaković je tom prilikom spektakularno obranio udarac koji je već izgledao kao siguran pogodak.

Komentara 3

ED
edvardl
19:15 02.09.2025.

Super, prekrasan grad, odlična klopa, bolja liga, katolici!

MA
MarkoFind
19:33 02.09.2025.

Sa konja na lipicanera.

MA
MarkoFind
19:32 02.09.2025.

Posuđen fenjerašu, kakav veliki transfer.

