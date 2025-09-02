Livaković se oglasio nakon velikog transfera. Evo što je poručio Turcima

Dominik Livaković službeno je novi vratar španjolske Girone, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Dogovor je postignut s Fenerbahčeom, pa će hrvatski reprezentativac do kraja sezone igrati u Primeri na posudbi, a plaću će mu zajednički pokrivati oba kluba.

Nakon transfera Livaković se oprostio od dosadašnjeg kluba emotivnom objavom na Instagramu: "Hvala Fenerbahčeu i svim navijačima na ljubavi od prvog dana i što ste mi omogućili da se osjećam kao kod kuće u Istanbulu. Želim vam sve najbolje u ovoj sezoni i puno sreće. Vidimo se."

Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama, uz odštetu od 6.6 milijuna eura, i vrlo brzo postao ljubimac navijača. Bio je standardan na golu sve do početka ove godine, kada je ozlijedio bedreni mišić i zbog toga propustio desetak utakmica. Nakon povratka, trener José Mourinho prednost je davao mlađem Irfanu Canu Egribayatu.

Prošlu sezonu Livaković je završio s tek šest nastupa u proljetnom dijelu, a i novu je počeo kao rezerva. Na klupi je bio u prvih pet kola. Nakon gotovo tri mjeseca bez utakmice, iznenađujuće je dobio priliku u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv Benfice. Fenerbahče je izgubio 1:0 i ispao, no Livaković je tom prilikom spektakularno obranio udarac koji je već izgledao kao siguran pogodak.