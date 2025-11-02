Naši Portali
TREBA IM IGRA

Livaković nije jedini. Još dvojica vratara vatrenih proživljavaju istu muku

Dfb-Pokal, 2. Runde, FC Augsburg - VfL Bochum
R4979 RHR-FOTO
Autor
Tomislav Dasović
02.11.2025.
u 15:40

Bivši kapetan Rijeke i bivši kapetan mlade reprezentacije u Augsburgu, odnosno u talijanskom Comu nisu branili ni minute ove sezone u prvenstvenim utakmicama

Nije Dominik Livaković u Gironi jedini hrvatski vratar u velikoj nevolji s minutama ove sezone. Dapače, još dvojica naših golmana, nekadašnjih uzdanica mlade i A reprezentacije, u ovoj sezoni prolaze kroz nezavidne i još nedoživljene situacije. Krenimo od Nediljka Labrovića. Taj je stasiti Sinjanin prošloga ljeta bio transferiran iz Rijeke u Augsburg za 2.5 milijuna, i u prvoj polovici sezone bio je prvi vratar bundesligaša. Međutim, nevolje su počele u drugom dijelu sezone, u kojemu je Nediljko bio postavljen na gol na samo jednoj utakmici, u Kupu protiv Stuttgarta. Ništa bolje nije mu ni u ovoj sezoni u kojoj također nije dobio priliku ni u jednoj utakmici njemačkog prvenstva, nego samo u Kupu protiv Bochuma, kada je Augsburg poražen 0:1. Tako je Labrović ostao bez jedne jedine platforme na kojoj se mogao iskazati, budući da je kod trenera Sandra Wagnera u Bundesligi nedodirljiv prvi vratar Nijemac Finn Dahmen.

Tako se nagađa kako bi Labrović u polusezoni trebao promijeniti klub i pojačati redove vodećeg kluba 2. Bundeslige, Schalkea. Kako god, Nediljko - bivši A reprezentativac - pod hitno treba klub kako bi mu karijera ponovno krenula uzlaznom putanjom. Isti zastoj karijere proživljava i 23-godišnji vratar Coma, Zagrepčanin Nikola Čavlina. Njega je Dinamo poslao na posudbu u Como, u posve beznadnu situaciju, budući da je kod trenera Fabregasa prvi golman Francuz Jean Butez. Tako bivši kapetan mlade reprezentacije Čavlina na vrata nije stao još od veljače ove godine kada je nanizao tri utakmice u dresu Dinama. Nikola je bio i na pripremama s Dinamom, na kojima je ostavio dobar dojam na trenera Kovačevića, ali je za ostanak u Maksimiru izgubio bitku s 37-godišnjim Zagorcem i 30-godišnjim Filipovićem. A gdje će i kada nekadašnji veliki vratarski talent Čavlina ponovno braniti - ne zna se. 
Ključne riječi
Dinamo vratar Labrović

