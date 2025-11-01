Naši Portali
PREMIER LIGA

Arsenal odjurio na veliku prednost, topnici na neugodnom gostovanju sve riješili u prvom dijelu

01.11.2025.
u 19:00

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea u 2-0 domaćoj pobjedi protiv Brentforda do koje su "orlovi" stigli golom Matete (30) i autogolom Collinsa (51-ag). Crystal Palace je sedmi sa 16 bodova, a Brentford 12. sa 13

Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice engleskog prvenstva na sedam bodova rutinskom 2-0 gostujućom pobjedom protiv Burnleya u 10. kolu. Oba gola "topnici" su postigli već u prvom poluvremenu, u strijelce su se upisali Gyokeres (14) i Rice (35). Arsenal sada ima 25 bodova, sedam više od drugog Bournemoutha koji u nedjelju gostuje kod Manchester Ctyja, dok je Burnley 17. sa 10 bodova.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea u 2-0 domaćoj pobjedi protiv Brentforda do koje su "orlovi" stigli golom Matete (30) i autogolom Collinsa (51-ag). Crystal Palace je sedmi sa 16 bodova, a Brentford 12. sa 13.

Zanimljivo je bilo u Nottinghamu gdje je domaći Forest odigrao 2-2 protiv Manchester Uniteda. Casemiro (34) je doveo goste u prednost, Gibbs-White (48) i Savona (50) su preokrenuli početkom nastavka, da bi konačni rezultat postavio Diallo (81).

United je peti sa 17 bodova, koliko imaju i treći Tottenham te četvrti Sunderland, dok je Nottingham 18. sa šest bodova.
