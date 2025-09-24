Livaja je 'sredio' i Rockyja, a povijest koju su najavljivali ipak se nije dogodila

Gostujućom 4:1 pobjedom protiv Koprivnice, nogometaši Hajduka plasirali su se u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa gdje će snage odmjeriti s Cibalijom. Marko Livaja (13. i 84. minuta) postigao je dva pogotka za Splićane, a još su po jednom strijelci bili Iker Almena (59.) i Dario Melnjak (90.). Jedini pogodak za domaćine postigao je Mihael Srbljinović u 64. minuti. Na zanimljiv su način domaći igrači koprivničkog niželigaša tražili motivaciju za ovaj susret.

Naime, na klupskoj je društvenoj mreži uoči susreta objavljena fotografija iz Rockyja 4, kultnog filma iz osamdesetih godina prošlog stoljeća, na kojoj su Rocky s grbom Koprivnice i Ivan Drago s grbom Hajduka. Ispod fotografije napisali su: ‘Prilika za povijest’. Ipak, nije se dogodilo iznenađenje kakvo su domaćini priželjkivali. Hajdukova trenera Gonzala Garciju sigurno je razveselilo dobro izdanje Marka Livaje.

- Naravno, uvijek je dobro zabijati. Igračima treba taj osjećaj. Neki od naših igrača stigli su kasno u prijelaznom roku, trebaju vremena. Po pitanju fizičke spreme su blizu razine koju želimo. Sada trebaju ući u ritam utakmica kako bi dobili samopouzdanje. Trebamo biti strpljivi i mirni, takva je situacija. Rebić je pokušao, imao je dobre šanse, najbitnije je da ima pozitivan stav - kazao je Garcia.

Hajduk je od 18. minute igrao s igračem više jer je Riđan neoprezno startao na Almenu i zaradio crveni karton.

- Ovakve utakmice su uvijek teške. Igrali smo protiv dobre momčadi, sviđa mi se njihov stil igre. Uspjeli smo brzo postići prvi pogodak, a nakon crvenog kartona stanje na terenu bilo je drugačije. Ipak, nismo se ni onda mogli opustiti jer je Koprivnica imala nekoliko sjajnih kombinacija. Na kraju je završilo 4:1, to je dobar rezultat za nas i u kup utakmicama nikada nije lako - istaknuo je Garcia.

Iker Almena odigrao je zapaženu ulogu na jučerašnjoj utakmici...

- Vrlo sam sretan svojim nastupom i postignutim pogotkom. Ukupno gledajući, odigrali smo jako dobro kao momčad, stajali smo dobro na travnjaku. Ovakve kup utakmice su uvijek nezgodne, ali svoj smo zadatak ozbiljno shvatili i odigrali jako dobro - kazao je Almena.

Trener domaće momčadi, Sergej Milivojević svjestan je razlike u kvaliteti koja je na kraju presudila.

- Još smo uvijek puni dojmova, do tog nesretnog crvenog kartona smo pokušavali i mislim da smo dosta toga i uspjeli. Poslije je sve bilo jako teško jer smo imali igrača manje. Mogu samo čestitati svim igračima koji su nastupili na odličnoj, borbenoj i iz svih aspekata zahtjevnoj utakmici. Držali smo rezultat koji je bio aktivan koliko smo mogli. Hajduku čestitam na prolazu, na kraju je kvaliteta ipak došla do izražaja i taj manjak igrača - istaknuo je Sergej Milinković, trener Koprivnice.

Utakmicu će sigurno pamtiti i Teo Kolar, vratara Koprivnice koji je imao nekoliko odličnih obrana. Između ostaloga, obranio je zicer Anti Rebiću.

- Možda smo malo iznenadili Hajduk, mislim da bi bila al pari utakmica da nije bilo isključenja. Čak smo u početku mi više napadali, ali na kraju uvijek isplivaju kvaliteta i iskustvo. Idemo dalje, u subotu nova utakmica, a njima želim svu sreću - rekao je Kolar.