Hajduk žestoko kažnjen zbog bakljade i rasizma nakon derbija! Evo kakvu kaznu su dobili Splićani

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer donio je odluke o disciplinskim kaznama za sedmo kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi dobili su detaljno obrazloženje svake kazne. U sedmom kolu sankcionirani su Hajduk, Dinamo i Istra, a najgore su prošli splitski bijeli koji će platiti veliku kaznu.

Sa sjevera Poljuda bilo je jako puno bakljade, a ni gostujući sektor Boysa nije zaostajao. Hajduk je najgore prošao te je ukupno kažnjen sa 16 tisuća eura. To znači 9 tisuća eura za pirotehniku i 7 tisuća eura za rasizam i druge oblike diskriminacije. Dinamu je odrezana kazna od 8 tisuća eura od čega je 6 tisuća za pirotehniku te 2 tisuće za rasizam i diskriminaciju.

Kaznu je dobila pulska Istra 1961 na utakmici protiv Osijeka. Puležani su pobijedili Osijek 2-1 na domaćem terenu te je na Aldo Drosini zapaljeno nekoliko baklji, što znači kazna od 700 eura.