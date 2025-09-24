Naši Portali
KOPRIVNICA - HAJDUK 0:1

UŽIVO Hajduk vodi, Livaja zabio, četvrtoligaš odmah nakon gola doživio novi šok

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
24.09.2025. u 16:54
Utakmicu šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Koprivnice i Hajduka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
KOPRIVNICA
0-1
HAJDUK
Livaja 13'
Kup Hrvatske - 1/16 finala, 17.00, Gradski stadion, Koprivnica
Zamjena
22' (Zamjena)

Prva zamjena na utakmici. Vlašić izlazi, ulazi Mikor. Prisilna promjena, jasno, nakon crvenog kartona za Riđana.

Crveni karton
18' (Crveni karton )

Izravan crveni karton za Erika Riđana! Uh, ovo je bio težak start za kojeg je sudac Cindrić potegnuo isključenje... Išao je đonom na Almenu, sudac je bio neumoljiv.

16'

Nova šansa za Hajduk, sad je iz daljine odapeo Kalik, išlo je to po travi, bilo jako, ali i ne odveć precizno.

Gol
13' (Gol)

GOOOL! Marko Livaja zabio je za 0:1. Drugi pogodak ove sezone za Livaju. Lijepa kombinacija s Almenom, asistencija Guillamona i u gužvi plasiran, odmjeren udarac završio je iza leđa Kolara.

10'

Dobra šansa za Koprivnicu, pucao je Brković po jednoj odbijenoj lopti nakon kornera, nije ovo bilo daleko od gola Silića. Odmah nakon izvođenja gol-auta Silića i njegove pogreške nova nesigurnost u obrani Hajduka. Kaurin i Riđan su kombinirali, potonji je pucao, ali neprecizno.

7'

Evo i prve šanse za Koprivnicu, završio je udarac u bloku Šarlije, bit će to korner za domaće.

6'

Osim uvodne prilike Livaje zasad nismo vidjeli ništa od Hajduka, domaći imponiraju obranom i ne daju prigodu Hajduku da se razmaše.

3'

Prvi udarac Livaje, prva obrana domaćeg vratara Kolara. Bila je to kontra Hajduka, ali istaknuo se vratar Koprivnice.

Početak
(Početak)

Utakmica u Koprivnici je počela.

SASTAVI

KOPRIVNICA: Kolar - F. Bošnjak, Lešković, Petrović, Riđan - Lončarić, Brković, L. Bošnjak - Kaurin, Vlašić, Srbljinović

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Almena, Kalik, Rebić - Livaja

ŠTO DALJE?

Pobjednik ovog dvoboja u osmini finala gostovat će u Vinkovcima kod Cibalije. Ovo su svi parovi osmine finala:

Karlovac - Dinamo
Cibalia - Hajduk/Koprivnica
Mladost Ždralovi - Rijeka
BSK - Slaven
Kurilovec - Istra
Varaždin - Osijek/Uljanik
Rudeš - Gorica
Lokomotiva - Varteks

GDJE GLEDATI?

Utakmicu je u televizijskom prijenosu moguće ispratiti na dva kanala. Prijenos uživo bit će na kanalu MAXSport 1, ali i na Hajduk Digital TV platformi.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos posljednje utakmice šesnaestine finala Kupa Hratske u nogometu. Danas ćemo saznati i zadnja dva putnika u osminu finala. Uljanik i Osijek u Puli igraju od 16 sati, a mi ćemo pratiti dvoboj Koprivnice i Hajduka koji na Kušek Apašu počinje u 17 sati.

Komentara 4

Pogledaj Sve
JU
Južina
17:23 24.09.2025.

Igrač hsjduka rukama uhvati i zaustavi igraca koprivnice, nema zutog nema verbalne opomene

JU
Južina
17:22 24.09.2025.

Hajduk bi moga pobjedit ovi put, vracaju se stare postavke, rani crveni protivniku a ako zatriba u rezervi je i penal, tako da se livaji pisu golovi

JU
Južina
17:20 24.09.2025.

Ljudi gledajte muppetshow u koprivnici, običan faul a odma crveni koprivnici, da je bilo obratno sudac bi samo odmahnuo rukom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

