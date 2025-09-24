UŽIVO Hajduk vodi, Livaja zabio, četvrtoligaš odmah nakon gola doživio novi šok

Prva zamjena na utakmici. Vlašić izlazi, ulazi Mikor. Prisilna promjena, jasno, nakon crvenog kartona za Riđana.
Izravan crveni karton za Erika Riđana! Uh, ovo je bio težak start za kojeg je sudac Cindrić potegnuo isključenje... Išao je đonom na Almenu, sudac je bio neumoljiv.
Nova šansa za Hajduk, sad je iz daljine odapeo Kalik, išlo je to po travi, bilo jako, ali i ne odveć precizno.
GOOOL! Marko Livaja zabio je za 0:1. Drugi pogodak ove sezone za Livaju. Lijepa kombinacija s Almenom, asistencija Guillamona i u gužvi plasiran, odmjeren udarac završio je iza leđa Kolara.
Dobra šansa za Koprivnicu, pucao je Brković po jednoj odbijenoj lopti nakon kornera, nije ovo bilo daleko od gola Silića. Odmah nakon izvođenja gol-auta Silića i njegove pogreške nova nesigurnost u obrani Hajduka. Kaurin i Riđan su kombinirali, potonji je pucao, ali neprecizno.
Evo i prve šanse za Koprivnicu, završio je udarac u bloku Šarlije, bit će to korner za domaće.
Osim uvodne prilike Livaje zasad nismo vidjeli ništa od Hajduka, domaći imponiraju obranom i ne daju prigodu Hajduku da se razmaše.
Prvi udarac Livaje, prva obrana domaćeg vratara Kolara. Bila je to kontra Hajduka, ali istaknuo se vratar Koprivnice.
Utakmica u Koprivnici je počela.
KOPRIVNICA: Kolar - F. Bošnjak, Lešković, Petrović, Riđan - Lončarić, Brković, L. Bošnjak - Kaurin, Vlašić, Srbljinović
HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Almena, Kalik, Rebić - Livaja
Pobjednik ovog dvoboja u osmini finala gostovat će u Vinkovcima kod Cibalije. Ovo su svi parovi osmine finala:
Karlovac - Dinamo
Cibalia - Hajduk/Koprivnica
Mladost Ždralovi - Rijeka
BSK - Slaven
Kurilovec - Istra
Varaždin - Osijek/Uljanik
Rudeš - Gorica
Lokomotiva - Varteks
Utakmicu je u televizijskom prijenosu moguće ispratiti na dva kanala. Prijenos uživo bit će na kanalu MAXSport 1, ali i na Hajduk Digital TV platformi.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos posljednje utakmice šesnaestine finala Kupa Hratske u nogometu. Danas ćemo saznati i zadnja dva putnika u osminu finala. Uljanik i Osijek u Puli igraju od 16 sati, a mi ćemo pratiti dvoboj Koprivnice i Hajduka koji na Kušek Apašu počinje u 17 sati.
Komentara 4
Hajduk bi moga pobjedit ovi put, vracaju se stare postavke, rani crveni protivniku a ako zatriba u rezervi je i penal, tako da se livaji pisu golovi
Ljudi gledajte muppetshow u koprivnici, običan faul a odma crveni koprivnici, da je bilo obratno sudac bi samo odmahnuo rukom.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća
Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu
Odlazak hrvatskog velikana: Preminuo nakon što se zarazio koronom, a činilo se da se oporavlja...
VIDEO Pogledajte jezivu snimku koja kruži Zagrebom. Što to ovi muškarci rade?
Želite prijaviti greške?
Kijev razvio gigantske podvodne dronove za napad na Krimski most: Dugi su 12 metara s dometom do 2000 kilometara
Moldavija uhićuje ruske agente, a Moskva tvrdi da se EU tu zemlju sprema – napasti
U ljupkoj slovenskoj metropoli slušao sam tri svjetske dive i učio o važnosti dobrog vođenja vojske, orkestra i festivala
Još iz kategorije
FOTO Kultni hrvatski stadion izgleda kao poprište horor-filma, bio je najmoderniji u državi
Stadion Kamen Ingrada u Velikoj može se poistovjetiti s usponom i padom jednog kluba, odnosno lokalnog moćnika koji ga je držao
'A što ako se Luka Modrić prehladi?' Odjeknulo upozorenje legende, ovo treba shvatiti ozbiljno
Legendarni talijanski napadač Antonio Cassano uputio je oštro upozorenje upravi i treneru AC Milana, tvrdeći da su nedavni uspjesi kluba isključivo zasluga hrvatskog maestra. Cassano smatra da je momčad postala opasno ovisna o 40-godišnjaku koji je stigao ispuniti dječački san
Slaven Bilić mogao bi dobiti veliku priliku, svi samo čekaju jedan potez Engleza
Prvi je izbor navodno preskup, pa je najveći dioničar West Hama David Sullivan sklon tome da u pomoć pozove Slavena Bilića, ističu britanski mediji.
Igrao je s Modrićem, zarađivao milijune i bio najskuplji na svijetu: 'Danas moram puno raditi kao taksist'
Od ove sezone, bivša zvijezda Real Madrida radi kao stručni komentator za TNT Sports, gdje pokriva utakmice engleske Premier lige i Lige prvaka
Nogometna legenda šokirala svijet na dodjeli zlatne lopte: Pogledajte koga je doveo kao pratnju
Matthäus je zbog privatnog života često punio naslovnice njemački tabloida, ženio se čak pet puta, i to s manekenkama koji su bile dosta mlađe od njega.
Luka Modrić apsolutni je miljenik Milana, naklonila mu se i ikona: 'On svemu daje smisao...'
Nakon sjajnog početka sezone za AC Milan, legendarni veznjak Demetrio Albertini nije štedio riječi hvale za Luku Modrića. U velikom intervjuu za talijanske medije hrvatskog je kapetana usporedio s jednim od najvećih, Andreom Pirlom, istaknuvši njegov nemjerljiv utjecaj na cijelu momčad
Otkriveno što su u Turskoj zamjerili Livakoviću i gdje je puklo: 'Prilično osjetljiv i senzibilan'
Nakon njega turski klub je napustio Jose Mourinho, a Fener je za prvog vratara doveo Edersona. Novinar Senad Ok, koji radi za Miliyet, rekao je da u gigantu vlada pravi kaos.
VIDEO Ibanez u Stativi VL-a: Više mi se sviđa ovaj novi Dinamo, a Hajduk ima problem s Livajom
- Očekivao sam pobjedu Dinama, iako se u derbiju uvijek igra na nož. Pratim Dinamo i vidio sam da imaju igru od kada je došao Kovačević. Vjerovao sam da će Dinamo pobijediti, bili su puno bolji i kvalitetniji nego Hajduk.
Svijet bruji o curenju glasova: Ovaj igrač trebao bi osvojiti zlatnu loptu, mnogi će se iznenaditi!
Službeno, ime osvajača zna jedino Vincent Garcia, glavni urednik France Footballa.
Igrač hsjduka rukama uhvati i zaustavi igraca koprivnice, nema zutog nema verbalne opomene