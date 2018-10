Lino nakon osam godina sjedi na pogrešnoj klupi

Rukometaši PPD Zagreba nakon visokog poraza od PSG-a večeras u dvorani Sutinska vrela (20.45 sati) imaju nešto lakšu utakmicu. U SEHA Gazprom ligi u goste im dolazi skopski Metalurg.

– Bit će mi malo čudno sjesti na klupu zagrebaša, jer na drugoj strani bit će klupa Metalurga na kojoj sam sjedio osam godina. No, od one momčadi Metalurga, s kojom sam dvaput igrao u četvrtfinalu Lige prvaka, nitko nije ostao. Samo djeca, mladost koju predvodi naš Halil Jaganjac. Još su dvojica hrvatskih igrača tamo, Tokić i Miličević. Možda im rezultati ove sezone nisu najsjajniji, ali treba imati u vidu da je to mlada ekipa u nastajanju. Jasno je da smo mi favoriti, no tu ulogu moramo opravdati i na parketu. Nije Metalurg baš tako slab – istaknuo je trener PPD-a Lino Červar.

Prvi put bi se u momčadi “‘plinara” mogao naći i Matej Hrstić kojeg, zbog teške ozljede, operacije i rehabilitacije, nije bilo jako, jako dugo.