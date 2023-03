Lewandowski je sinoć imao tuđe prezime na dresu, Poljaci objasnili zašto

Poljska je sinoć s mršavih 1:0 pobijedila Albaniju u kvalifikacijama za Euro 2024., no nije samo ovaj minimalan rezultat začudio gledatelje već i prezimena na dresovima poljskih igrača.

Naime, kada su igrači istrčali na zagrijavanje prije utakmice, Robert Lewandowski na dresu je iznad svog broja 9 imao prezime Pajor, dok je kod Wojciecha Szczesnog iznad broja pisalo prezime Szemik.

Dziś reprezentanci Polski mieli na sobie wyjątkowe koszulki! 😍🇵🇱



Były na nich nazwiska piłkarek kadry - to gest wyrażający wsparcie dla futbolu kobiet w Polsce oraz popierający kandydaturę Polski jako organizatora mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku. 🏆#CzasNaNas — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 27, 2023

Mnogi su ostali zbunjeni, a sada se zna zašto je to tako bilo. To nisu bile pogreške, to je bila planirana akcija koja je dio promocije ženskog nogometa u Poljskoj.

Pajor je prezime poljske nogometašice Ewe, dok je Szemik prezime poljske igračice Kinge.

Poljski nogometni savez na ovaj način želi podržati kandidaturu ove zemlje za domaćina ženskog Europskog prvenstva 2025. godine.

Osim Poljske, za domaćinstva Eura 2025. konkuriraju Francuska, Ukrajina, Švicarska s Lihtenštajnom te Švedska, Danska, Norveška i Finska (zajednički). Odluka će biti donesena ovog travnja.