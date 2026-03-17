VIDEO Jeste li ikada vidjeli nešto slično? Nevjerojatno što je sudac napravio ovom sportašu

Kineski atletski sudac na maratonu u gradu Chongqingu nakratko je spriječio pobjednika utrke da prijeđe ciljnu liniju, što mu je donijelo jednogodišnju suspenziju.
Nakon 2 sata, 23 minute i 52 sekunde maratonac Sheng Xueli, u uvjerljicu vodstvu, spremao se prijeći ciljnu liniju kada ga sudac odgurao na desnu stranu staze, gdje su atletičari sudjelovali u polumaratonu.
Sheng Xueli se na kraju ipak uspio otrgnuti nametljivom sucu i uspio pobijediti nekoliko sekundi kasnije. Atletski savez Chongqinga u ponedjeljak je objavio da suspendira suca na godinu dana zbog netočne identifikacije kategorije sportaša i ometanja prolaska maratonca koji je normalno trčao dok se približavao cilju.
"Ovo ponašanje poremetilo je normalan tijek utrke i izazvalo negativan utjecaj na internetu", objasnio je Savez, dok je snimka nesporazuma naširoko dijeljena na kineskim društvenim mrežama. Samo na Weibu pregledana je više od 8.6 milijuna puta.
He praised the staff for being "very careful and warm" in his post‑race interview.