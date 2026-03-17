NEOBIČNO

VIDEO Jeste li ikada vidjeli nešto slično? Nevjerojatno što je sudac napravio ovom sportašu

Tokyo Marathon 2026
Foto: Jia Haocheng/Pool/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 20:00

Kineski atletski sudac na maratonu u gradu Chongqingu nakratko je spriječio pobjednika utrke da prijeđe ciljnu liniju, što mu je donijelo jednogodišnju suspenziju.

Nakon 2 sata, 23 minute i 52 sekunde maratonac Sheng Xueli, u uvjerljicu vodstvu, spremao se prijeći ciljnu liniju kada ga sudac odgurao na desnu stranu staze, gdje su atletičari sudjelovali u polumaratonu.

Sheng Xueli se na kraju ipak uspio otrgnuti nametljivom sucu i uspio pobijediti nekoliko sekundi kasnije. Atletski savez Chongqinga u ponedjeljak je objavio da suspendira suca na godinu dana zbog netočne identifikacije kategorije sportaša i ometanja prolaska maratonca koji je normalno trčao dok se približavao cilju.

"Ovo ponašanje poremetilo je normalan tijek utrke i izazvalo negativan utjecaj na internetu", objasnio je Savez, dok je snimka nesporazuma naširoko dijeljena na kineskim društvenim mrežama. Samo na Weibu pregledana je više od 8.6 milijuna puta.

