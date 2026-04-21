DRAMATIČNO SPAŠAVANJE

U Zagorju se otvorila zemlja i 'progutala' kobilu tešku pola tone: 'Mislili smo da nas netko zeza'

Mateja Papić
21.04.2026.
u 15:32

"Nekoliko puta smo kobili dali vode, a pred kraj nam je već i ona sama pomagala. Za sat i pol je bila vani", prepričava Mihok koji je s kolegama konja izvukao gotovo neozlijeđenog. "Rekli su nam da možda ima samo nategnuće nekog mišića, ostalo je sve u redu."

Prava drama odvijala se u subotu u Zagorju, kada su vlasnik i kobila tijekom jahanja kroz šumu propali u jamu duboku oko tri metra. Vlasnik se uspio sam izvući, dok je kobila ostala zarobljena, pa su u pomoć stigli vatrogasci DVD-a Marija Magdalena.

"Kad smo dobili dojavu da je kobila pala u jamu, mislili smo da nas netko zeza. Vlasnik i ona jahali su kroz šumu kad je ispod nje propala zemlja, a oni u jamu. Vlasnik je ispuzao, ali je trebalo konja težeg od pola tone izvući. Srećom, bila je jako dobra i smirena, prisutnost vlasnika je pomogla", govori za 24sata Stjepan Mihok (30) zamjenik zapovjednika DVD-a Marija Magdalena. 

Oni su u subotu u 14.40 sati zaprimili dojavu i na teren izašli sa sedam vatrogasaca. Njih sedmero je više od sat vremena spašavalo životinju na nepristupačnom terenu. "Teren je bio nepristupačan i nismo mogli doći bliže s vozilom. Radi se o jami, rupi dubine tri metra. Krenuli smo kopati oko nje lopatama i onim što smo imali. Došao je čovjek s malim bagerom koji je uspio proći teren i pomogao nam je kopati. Nekoliko puta smo kobili dali vode, a pred kraj nam je već i ona sama pomagala. Za sat i pol je bila vani", prepričava Mihok koji je s kolegama konja izvukao gotovo neozlijeđenog. "Rekli su nam da možda ima samo nategnuće nekog mišića, ostalo je sve u redu", zaključuje. 
