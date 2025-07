Legendarni Zoran Vulić: Da je moja generacija Hajduka igrala kao ovi lani, Poljud bi se srušio!

Zoran Vulić, legenda splitskog Hajduka, redoviti je gost na Večernjakovim stupcima. Zadnjih smo godina često komentirali aktualna zbivanja vezana za Poljud, a Vulić je uvijek precizno detektirao probleme, no stalno uz afirmativnu notu...

– Najlakše je pljuvati. To ne smiješ samo zato što imaš alat. Dakako, pomoći ćeš klubu samo ako govoriš istinu – počeo je Vulić.

Pratio je sve što se posljednjih tjedana događalo oko Poljuda, od slaganja upravljačkih struktura u nezgodnom trenutku pripreme za sezonu, do dolaska novog sportskog direktora Gorana Vučevića koji je već povukao neke konkretne poteze.

– Hajduk je u vječitom zaokretu. Puno smo puta to već doživjeli. No moramo biti pošteni i kazati da Vučević sigurno jako dobro poznaje klub. Uostalom, obnašao je gotovo sve ključne funkcije na Poljudu. Puno je toga na njegovim leđima u ovom trenutku, stoga mi je drago što se u priču uključio Ivan Rakitić. On će puno pomoći svojim autoritetom na međunarodnoj razini jer će se neke stvari sada rješavati po inerciji, upravo zahvaljujući njegovu imidžu u europskom nogometu. Vidjeli ste da je i Ivica Ivušić kazao da je prvi kontakt ostvario s Rakitićem, slično je izjavio i Pajaziti. Raketa se uhvatio posla na pravi način, baš kako bi to tehnički direktor trebao raditi. Dobar je to smjer i nakon dugo vremena događaju se neke dobre stvari. Ipak su u klub došla tri reprezentativca. Naravno, nisu to globalno zvučna imena, no puno je bolje nego prethodnih godina kada su se dovodili igrači bez imena i reprezentativnog nastupa.

No Hajduku neće samo to biti dovoljno ni u sljedećoj sezoni?

– Hajduk je, čini mi se, u odnosu na ostale momčadi, najmanje mijenjao. Trebat će nadoknaditi tek Dominika Prpića. A takav je Hajduk lani bio na pragu osvajanja naslova. Najvažnija stavka u Hajduku oduvijek je bilo ostaviti momčad na okupu. Čini mi se da se u tome zasad uspjelo, iako je riječ o mladim igračima, neki su od njih neafirmirani. No to je pravi put za Hajduk. Najveći broj igrača mora doći iz škole, a uz njih treba naći mjesta za nekolicinu iskusnih. To je rješenje za Hajduk u ovom trenutku.

Vučević će i u tom smislu imati pritisak?

– Ne bih govorio u tim kategorijama. Da je moja generacija igrala kao ova lanjska Hajdukova, stadion bi se srušio. Pa publika je igračima lani zviždala tek jednom na Poljudu. Zbog toga mislim da priča o pritisku uopće nije tema. Stvara se fama o tom pritisku u Hajduku, pa u zadnjih deset godina nisu im dvaput zviždali. A znate kako je to bilo u moje vrijeme. U desetoj bi minuti stadion eksplodirao ako nisi imao prednost. To je jasno, Hajdukov navijač pati i muči se jer nema rezultata već dvadeset godina. Zato se nadam da će ovo biti pozitivan zaokret, no treba nam strpljenja. Liga je izjednačena, ne možemo reći da je netko izraziti favorit. Dinamo je praktički promijenio cijelu momčad, trebat će vremena da se uigra. Rijeka je malo izgubila, već nagovještavaju prodaju svojih kapitalaca. Hajduk treba biti miran i gledati svoja posla, sve priče okolo nemaju smisla.

Hajduk je doveo vratara Ivicu Ivušića koji je najavljen kao najveće pojačanje. No zazvonio je službeni stav kluba prema Toniju Siliću, mladom vrataru o kojem se prije koji tjedan govorilo kao o jednom od krucijalnih projekata za budućnost. A sada se normalnim smatra to da mu je namijenjena uloga na klupi? Kako će se tamo razvijati?

– Apsolutno se slažem. Dečko je već triput bio na posudbama i mislim da je svoju priliku u Hajduku iskoristio. I u perspektivi ovdje govorimo o vrataru za prodaju od tri – četiri milijuna eura. Ivušić je potpisao na četiri godine, pa neće Silić biti četiri godine na klupi. Trebalo ga je forsirati u svakom smislu i onda bismo imali vratara za budućnost, odnosno reprezentaciju.

Navodno Gonzalo Garcia Siliću zamjera što nema mirnoću. No Vulić smatra drukčije.

– On možda nije atraktivan, no ima mirnoću i sve što treba imati Hajdukov vratar. No ljudi u klubu valjda znaju što rade. Dovođenje Ivušića jasan je znak da idu na prvenstvo, no ja bih na to išao i sa Silićem. Imali smo u povijesti puno mladih vratara, od Pletikose, Runje, Kalinića, Letice... I na njima je klub zaradio. Vučević je ispunio trenerovu želju i to treba poštovati – kaže Vulić.

Ovo me podsjeća na onu priču kada se u klubu više brinulo o autoritetu Gennara Gattusa umjesto o brendiranju igrača. Talijanov autoritet ostao je netaknut, no vrijednost nekim ključnim igračima je pala, a onima kojima je trebala nije rasla. Hajduk ne smije ponoviti istu pogrešku u novom ciklusu?

– Slažem se. Trener se uvijek gleda i on najbolje zna što mu treba. No s njime je trebalo iskomunicirati da je, primjerice, Silić, projekt kluba. Jer, od nečega morate živjeti. Žao mi je Silića, no ne smijemo stavljati nekorektan teret na Ivušića. Vjerujem da će Silić isplivati, želim mu to – zaključio je Vulić.