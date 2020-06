Legendarni stručnjak oštro udario po predsjedniku: 'On je idiot!'

Gregg Popovich (71), slavni trener košarkaša San Antonio Spursa, žestoko je reagirao na istupe predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Prosvjedi i nasilje već nekoliko dana vladaju u mnogim američkim gradovima nakon smrti Georgea Floyda.

>> Prosvjedi diljem SAD-a: Građani se sukobili s policijom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U nekim državama uveden je policijski sat, a predsjednik Donald Trump ja zaprijetio da će upotrijebiti vojsku kako bi zaustavio nasilne prosvjede.

Odluke i izjave prvog čovjeka SAD-a razljutile su legendarnog košarkaškog stručnjaka koji nije štedio riječi, a u razgovoru za The Nation nazvao je Trumpa - idiotom.

- On nije samo onaj koji dijeli, on je razarač. Vi u njegovom društvu umirete. On će vas žive pojesti zbog vlastite koristi - rekao je Popovich i dodao:

- Iznenađen sam što imamo vođu koji ne može reći 'životi tamnoputih osoba su važni'. Zbog toga se krije u podrumu Bijele kuće. On je kukavica. Stvara situaciju i bježi poput osnovnoškolaca. Mislim da ga treba ignorirati. Ne postoji ništa što bi mogao učiniti da popravi ovu situaciju. On je poremećeni idiot.