Legendarni srbijanski novinar: 'Nakon skandala sa zastavom Kosova psihopat Vučić naredio napad na Đokovića'

Prošlog je jedna u Srbiji održan 49. kongres Uefe. Ono što je trebao biti skup primarno usredotočen na nogomet, pretvorilo se u raspravu o političkim problemima. Ovoga puta središnje pitanje nisu bili prosvjedi studenata, nego sporovi oko međunarodnopravnog statusa Kosova. Srpski nogometni savez (FSS) je jednu stvar posebno zamjerio krovnoj nogometnoj organizaciji Europe, a svoju kritiku je FSS-u uputio slavni sportski komentator Milojko Pantić. Legendarni srpski novinar i sportski djelatnik je svoje stavove već bio iznosio u intervjuima za Večernji list, a sada je to učinio u tekstu za Danas.rs.

"U najavi tog događaja (Kongresa Uefe op. a.) oktroirano rukovodstvo Nogometnog saveza Srbije (FSS), koje je kao i sve drugo u uništenoj državi Srbiji, postavio neostvareni nogometni huligan na mjestu predsjednika, poručilo je naciji sljedeće, citiram: 'Dodjela organizacije Kongresa Uefe bila je veliko priznanje FSS i sjednica je pripremana skoro godinu dana'. Na dan početka Kongresa 3. travnja međutim, to isto rukovodstvo FSS, tu istu Uefu , proglašava krivom što je dozvolila da se predsjednik NS Kosova Agim Ademi slika u dvorani Sava centra pored zastave svoje zemlj", napisao je Pantić pa iznosi citat iz priopćenja FSS-a pod naslovom: "Propust Uefe kao organizatora, ispričavamo se svim građanima".

"Sjenku na izvanrednu organizaciju, bacio je propust organizatora koji je jedan od sudionika Kongresa pokušao da iskoristi za nenogometne interese. Reagirali smo zajedno, brzo i odlučno i sa punom odgovornošću obavještavamo javnost da na Kongresu Uefa danas u Beogradu nema nikakve zastave niti zastavice tzv. Kosova. Izvinjavamo se svakom našem građaninu i svakom pripadniku našeg naroda, posebno našim ljudima na Kosovu i Metohiji, koje je uznemirio i povrijedio propust organizatora a koji je našom reakcijom odmah otklonjen", prenosi Pantić i dodaje: "Time je rukovodstvo FSS pokazalo da su i beskrajno licemjerni. Jer zastavu Kosova iz dvorane Sava centra nisu uklonili oni već pretorijanska garda Vučića, parapolicijsko udruženje navijača Delije, koje je iznijelo zastavu iz Kongresnog centra i zapalilo. A na mjestu gdje sjedi delegacija Kosova ostale su zastavice te članice Uefe."

"Ovako glupo i licemjerno priopćenje povodom bizarnih stvari, bilo bi u redu da je umjesto svakom našem građaninu i svakom pripadniku našeg naroda, ispriku upućenu neostvarenom nogometnom huliganu na mjestu predsjednika Srbije koji je de facto i de jure, priznao nezavisnost Kosova, a stalno tvrdi da to neće nikada potpisati. Nije zastava Kosova u Sava centru, uznemirila narod i građane Srbije koji mjesecima već predvođeni studentima, traže da sa vlasti ode psihopatski titanin na mjestu predsjednika. Uznemirila je Vučića i njegovu pretorijansku gardu Delije. Ako nisu znali gospoda iz FSS, a znali su, samo se prave da ne znaju, kao što se i njihov politički mentor pravi da nije priznao nezavisnost Kosova, bivša srpska pokrajina je primljena u članstvo Uefe na 40. Kongresu, svibnja 2016. godine u Budimpešti. S obzirom da se Kongres europske kuće nogometa održava svake godine, oni su do sada osam puta prisustvovali događajima na kojima se vijorila i zastava Kosova pa im to nije smetalo. Zasmetalo im je sada, jer im je to zamjerio politički šibicar koji tu bizarnu stvar smatra izdajom nacionalnih interesa. Zbog istih razloga prije godinu dana kritizirao prethodno rukovodstvo FSS, jer je reprezentacija putovala na Europsko prvenstvo hrvatskom avio kompanijom.

Nažalost nepremostiv je jaz između naše stvarnosti i verbalnih stavova tih ljudi koje im diktira psihopatski uzurpator svega u Srbiji. Dok Srbija vri od svakodnevnih protesta protiv mafijaške vlasti, koja puca u studente, hapsi i procesuira svakog tko nije na strani tog zločinačkog udruženja, rukovodstvo nogometa toj istoj vlasti oličenoj u jednom, po vlastitom priznanju bolesnom čovjeku, prave pompu kao da je u našoj u Srbiji sve proljeće, cvijeće i ptice. Treba otvoreno reći da ljudi koji vode srpski nogomet, kao uostalom i njihovi gosti iz Uefe, žive u svetu beskrajnih laži i korupcije protiv čega se bore srpski studenti. To se najbolje vidjelo kada je predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin uručio priznanje, plaketu Uefe srpskom tiraninu. Valjda zato što je Nogometni savez Srbije, kao nepolitičku organizaciju, stavio pod apsolutnu kontrolu svoje takozvane političke stranke SNS. Ako niste znali gospodo iz FSS, a znate samo se pravite da ne znate, tko je i što je vaš politički mentor, evo vam dokaz.

Istog dana kada je izašlo vaše izvinjenje vlastodršcu zbog protokolarne zastave Kosova, huligan na mjestu predsjednika naredio je napad na najboljeg sportistu planete u 21. stoljeću Novaka Đokovića. Cijeli Beograd je osvanuo sa slikama i grafitima poruke 'Novak doping Đoković ruši državu'. I sve to samo zato što je podržao opravdani bunt i gnjev studenata i građana. Biće vam jasno da ste sudionici u zločinu protiv naroda i države kad vaš politički mentor padne sa vlasti. Tada, međutim nećete moći da se vadite na Uefu , jer ste prodali dušu đavolu zvanom novac", poručio je Pantić.