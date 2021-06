Ivanišević komentirao Đokovićevo mučenje i otkrio što očekuje od Vatrenih

Prošle ga godine nije bilo, ali ove su organizatori, a posebno financijeri iz Plave lagune, glavnog sponzora, učinili sve da se umaški teniski turnir održi, i to već 31. put.

Gledat ćemo ga uživo ili na ekranima HRT-a od 19. do 25. srpnja iako će popularna “školjka” u Stella Marisu svoja vrata otvoriti već 16. kad počnu kvalifikacije i – nadaju se organizatori – ostale popratne priredbe. Novi direktor turnira Tomislav Poljak na predstavljanju ovogodišnjeg izdanja, u prekrasnom i sjenovitom RougeMarin parku, iznio je neke pojedinosti o turniru.

– Umag ima tu nesreću da svake četvrte godine ne može računati na igrače koji nastupaju na Olimpijskim igrama. Tako će biti i ove godine, ali dva tjedna prije zaključenja prijava mogu objaviti da u Umag stižu dvojica izvrsnih mladih igrača: 19-godišnji Talijan Lorenzo Musetti i godinu dana mlađi Španjolac Carlos Alcaraz. Uz Jannika Sinnera, koji je 2019. igrao u Umagu i čijem se povratku nadamo u skoroj budućnosti, njih dvojica su jedini tinejdžeri u Top 100, a karakterizira ih napadački, beskompromisan i atraktivan tenis. Musetti već ima pobjede protiv igrača kao što su Wawrinka, Nishikori, Schwartzman, Dimitrov i drugi, a Alcaraz jedan je od samo pet tenisača u povijesti koji je osvojio tri Challengera prije 18. rođendana te je peti najmlađi igrač od 2000. koji je ušao u Top 100 nakon Nadala, Gasqueta, Ćorića i Del Potra. Što se hrvatskih igrača tiče, Marin Čilić će biti u Tokiju, kao i Ivan Dodig, Nikola Mektić i Mate Pavić, a Borna Gojo, Duje Ajduković i Nino Serdarušić svakako su u konkurenciji za pozivnice – otkrio je Poljak posebno pozdravivši ambasadora turnira Gorana Ivaniševića, koji je rekao:

– Zahvaljujem Plavoj laguni što će biti turnira, jer uvjeti su teški i za poslovanje i za organizaciju. Drago mi je što ćemo se, nakon godinu dana stanke, ponovno družiti u Umagu. I drago mi je da je dogovoren nastup ove dvojice izvrsnih mladih tenisača. Umag je poznat po tome da prepoznaje mlade talente i daje im priliku. Mnogi su je iskoristili i iz Umaga krenuli do vrha. Umag je bio odskočna daska za mnoge, a među ostalima i za Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. A i za mene se može reći da sam prvi veći rezultat napravio u Umagu kad sam 1990. godine igrao u finalu s Prpićem – napomenuo je Goran.

Musetti je ovih dana svakako bio u Goranovoj glavi, možda mu je donio i pokoju sijedu na njoj, jer je protiv njegova učenika Novaka Đokovića u osmini finala Roland Garrosa vodio s 2:0 u setovima i ozbiljno zaprijetio.

– Ovih sam dana malo istraživao o njemu i vidio sam da je bio prvi junior svijeta, da je osvojio Australian Open i igrao u finalu US Opena. I u meču s Novakom se vidjelo da je on veliki potencijal, dobiti dva seta protiv Đokovića nije mala stvar. Pokazao je nevjerojatan tenis, ali nije izdržao do kraja, mora malo ojačati. U Umagu ćemo ga malo počastiti pršutom da dobije malo na snazi. Alcaraz je također iznimno talentiran – prošao je dva kola u Roland Garrosu, pobijedio jednog Basilašvilija – tako da za njih dvojicu možemo reći da su budućnost svjetskog tenisa.

Znači Umag je napravio dobar posao dogovorivši s tom dvojicom dugoročnu suradnju?

– To je jamstvo da ćemo u Umagu gledati vrhunski tenis, ne samo ove nego i sljedećih godina. Očekujem da će njih dvojica već sljedeće godine biti među prvih 20-30 na svijetu, a poslije im je samo nebo granica. U svakom slučaju, bit će i ove godine u Umagu zanimljivo, kao i uvijek, s puno iznenađenja, puno dobrog tenisa i nadam se da će publika moći to popratiti, dopuste li to epidemiološke mjere. Jer s gledateljima je sve ljepše.

Bila je to prilika da s Goranom porazgovaramo i o nekim drugim temama. Pa smo ga pitali kako komentira Novakovo mučenje s Musettijem i ima li šanse protiv Nadala u mogućem polufinalu.

– Ako izbacimo prva dva seta s Musettijem, sve ostalo je bilo u redu. Da se mene prije turnira pitalo kako sastaviti ždrijeb, ja bih također poželio da se Đoković i Nadal sastanu u polufinalu. Jer tad su Novakovi izgledi puno veći. U finalu je jako teško dobiti Nadala, 13 puta je osvojio taj turnir i nikad nije izgubio u finalu, ali u polufinalu su veće mogućnosti za to. I na turniru u Rimu se vidjelo da se Novak može nositi s Rafom na zemlji (izgubio je u finalu na tri seta – op.), da to nije nemoguća misija. U svakom slučaju bit će zanimljivo ako do tog meča dođe jer ne zaboravimo Đokovića još očekuje dvoboj s Berrettinijem a Nadala sraz s kim ono, sa Schwartzmanom. Nisu to laki suparnici. Ja sam očekivao Đokovićevu pobjedu i u lanjskom finalu s Nadalom, ali Novak se nije pojavio.

Ove se godine nogometni Euro poklapa s turnirima u Londonu (od 14. lipnja do 11. srpnja), planira li Goran odlazak na neku od utakmica naših nogometaša?

– Volio bih to, ali na žalost ništa od toga. Wimbledon će biti najstroži Grand Slam turnir što se toga tiče. Nema micanja, ne smijemo nigdje, samo tereni i hotel. Tako da nam ostaje blažena televizija i gledanje iz kreveta.

A kako procjenjuje izglede vatrenih?

– Vjerujem da ćemo proći skupinu, a to možemo i samo pobjedama nad Češkom i Škotskom. No, volio bih da dobijemo Engleze, to najviše na svijetu. A kad prođemo skupinu mi ćemo u svakoj sljedećoj utakmici biti sve bolji. Kao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji – zaključio je Goran.