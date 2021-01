Ivaniševića shrvala tužna vijest, umro je čovjek koji mu je tako mnogo značio

Australski teniski stručnjak Bob Brett, koji je trenirao i hrvatske igrače Gorana Ivaniševića te Marina Čilića, preminuo je u utorak u dobi od 67 godina. Bolovao je od raka, objavio je ATP.

Prvi velikan kojega je Brett trenirao bio je Nijemac Boris Becker, on je pod Brettovom paskom od studenoga 1987. do veljače 1991. godine osvojio 18 turnira, među kojima Wimbledon (1989) US Open (1989) i Australian Open (1991) te je stigao do prvog mjesta na ATP ljestvici.

Ubrzo nakon raskida suradnje s Beckerom, Brett je preuzeo treniranje Gorana Ivaniševića, s kojim je surađivao do kraja 1995. godine. U tom razdoblju Ivanišević je dva puta stizao do finala Wimbledona, 1992. je izgubio od Andrea Agassija, a 1994. od Petea Samprasa, no s devet osvojenih turnira iz 17 finala stigao je i do drugog mjesta na ATP ljestvici, što mu je bio najbolji plasman u karijeri.

Dokaz kako su Ivanišević i Brett ostali u dobrim odnosima jest i to što je Ivanišević osigurao Brettu ulaznicu za finale Wimbledona 2001. godine, u kojemu je pobjedom protiv Raftera Splićanin ostvario najveći uspjeh u karijeri.

Godine 2004. tada 15-godišnji Marin Čilić stigao je u Brettovu akademiju u San Remu, što je bio početak dugotrajne suradnje koja je trajala sve do kraja 2013. godine. Čilić je s Brettom kao trenerom stigao među 10 najboljih igrača svijeta da bi nakon toga započeo suradnju s Ivaniševićem koja je rezultirala osvajanjem US Opena 2014.

Brett je pomogao i Mariju Ančiću na početku njegove karijere, a bio je i trener Južnoafrikanca Johana Krieka, Ukrajinca Andreja Medvedeva te Nijemca

"Znali smo da će ovo biti teška bitka, ali svejedno je šokantno što si otišao tako mlad. Dijelili smo toliko toga, dobroga i lošega, no bio si taj koji me najviše naučio tijekom karijere.

Tvoje naslijeđe živjet će zauvijek, teniski svijet nikada neće zaboraviti da si bio nevjerojatan čovjek i trener. Iskrena sućut tvojim bližnjima, počivaj u miru", napisao je Ivanišević na Instagramu.