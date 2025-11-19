Naši Portali
Tajna uspjeha

Legendarni Brazilac pojasnio: Trijumf im je donijelo nešto u čemu mi Hrvati zaostajemo desetljećima!

FILE PHOTO: Champions League - Final - Paris St Germain v Inter Milan
Peter Cziborra/REUTERS
Autor
Željko Janković
19.11.2025.
u 21:55

Za Leonarda, ovaj takozvani „detalj od 300 milijuna eura“ sve je samo ne površan. To je temelj performansi - i jedan od ključnih razloga zašto je PSG konačno podigao trofej Lige prvaka

Pozvan u RMC-jevu emisiju After, Leonardo se nije suzdržavao. Prema riječima bivšeg sportskog direktora PSG-a, prava prekretnica za Paris Saint-Germain nije bilo veliko pojačanje, superzvijezda ili promjena trenera... već investicija od 300 milijuna eura za nogometni kamp PSG-a.

Za Leonarda, PSG-ov trijumf u Ligi prvaka nije slučajnost. Izravno je povezan s ovim najsuvremenijim trening centrom koji je potpuno transformirao svakodnevno okruženje igrača.

„Ljudi ne shvaćaju koliko je ovaj objekt ključan“, kazao je Leonardo. Po njegovom mišljenju, Kampus nije blještavi luksuzni projekt - to je visokoučinkoviti stroj koji podiže sve na višu razinu: pripremu, oporavak, organizaciju i cjelokupni profesionalizam. PSG konačno ima infrastrukturu dostojnu svojih ambicija.

Leonardo je također istaknuo koliko je klub daleko stigao:

Camp des Loges je bio vrlo kompliciran projekt. Nije imao nikakve veze s onim što PSG ima danas.“

Njegova poruka ne može biti jasnija: PSG se nije uzdigao do europske slave samo zbog svojih zvijezda, već zato što je izgradio elitno okruženje, ravnopravno najuspješnijim europskim klubovima.

Za Leonarda, ovaj takozvani „detalj od 300 milijuna eura“ sve je samo ne površan. To je temelj performansi - i jedan od ključnih razloga zašto je PSG konačno podigao trofej Lige prvaka.

U normalnim i organiziranim sustavima, ovakav način razmišljanja nije nikakva posebnost, ali možda bi za naše standarde mogao biti zgodna ilustracija. Jer, u hrvatskim okvirima postoji jako puno onih koji ne shvaćaju važnost popratnih infrastrukturnih projekata. Mi smo i dalje po tom pitanju daleko od normalnih uvjeta u brojnim sredinama.

