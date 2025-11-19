Hrvatska na Fifinoj ljestvici potvrdila da je velesila! Susjedi će nam zbog ovoga jako zavidjeti

Hrvatska nogometna reprezentacija napredovala je za jedno mjesto na najnovijoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i trenutačno je deseta reprezentacija svijeta, što je fantastičan plasman nakon sjajnih kvalifikacija za Mundijal. Na vrhu je Španjolska, druga je Argentina, treća Francuska, a četvrta Engleska. Što se tiče naših susjeda primjerice Srba, Bosne i Hercegovine, Slovenije i ostalih, niti nijedne reprezentacije nema niti u prvih 30 najboljih na svijetu.

Brazil je napredovao za dvije stepenice i sada je peti, Portugal je pao s petog na šesto mjesto, a Nizozemska sa šestog na sedmo. Ispred Hrvatske su i Belgija, te Njemačka.

FIFA će iduću ljestvicu objaviti uoči Božića, 23. prosinca.

Ljestvica Fife izgleda ovako:

1. (1) Španjolska 1877.18

2. (2) Argentina 1873.33

3. (3) Francuska 1870

4. (4) Engleska 1834.12

5. (7) Brazil 1760.46

6. (5) Portugal 1760.38

7. (6) Nizozemska 1756.27

8. (8) Belgija 1730.71

9. (10) Njemačka 1724.15

10. (11) HRVATSKA 1716.88

11. (12) Maroko 1713.12

12. (9) Italija 1702.06...