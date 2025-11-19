Naši Portali
FENOMENALAN PLASMAN

Hrvatska na Fifinoj ljestvici potvrdila da je velesila! Susjedi će nam zbog ovoga jako zavidjeti

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.11.2025.
u 19:25

Brazil je napredovao za dvije stepenice i sada je peti, Portugal je pao s petog na šesto mjesto, a Nizozemska sa šestog na sedmo. Ispred Hrvatske su i Belgija, te Njemačka

Hrvatska nogometna reprezentacija napredovala je za jedno mjesto na najnovijoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i trenutačno je deseta reprezentacija svijeta, što je fantastičan plasman nakon sjajnih kvalifikacija za Mundijal. Na vrhu je Španjolska, druga je Argentina, treća Francuska, a četvrta Engleska. Što se tiče naših susjeda primjerice Srba, Bosne i Hercegovine, Slovenije i ostalih, niti nijedne reprezentacije nema niti u prvih 30 najboljih na svijetu.

Brazil je napredovao za dvije stepenice i sada je peti, Portugal je pao s petog na šesto mjesto, a Nizozemska sa šestog na sedmo. Ispred Hrvatske su i Belgija, te Njemačka.

FIFA će iduću ljestvicu objaviti uoči Božića, 23. prosinca.

Ljestvica Fife izgleda ovako:

 1. (1)  Španjolska    1877.18
 2. (2)  Argentina     1873.33
 3. (3)  Francuska     1870
 4. (4)  Engleska      1834.12
 5. (7)  Brazil        1760.46
 6. (5)  Portugal      1760.38
 7. (6)  Nizozemska    1756.27
 8. (8)  Belgija       1730.71
 9. (10) Njemačka      1724.15
10. (11) HRVATSKA      1716.88
11. (12) Maroko        1713.12
12. (9)  Italija       1702.06...

Ključne riječi
nogomet FIFA hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

BL
blaz18
19:45 19.11.2025.

Madari,Talijani,BiH,Slovenij i Crna Gora nam cestitali,koji susjedi ce bit zavidni

OS
Ostrež
19:40 19.11.2025.

Zakaj bi nas bilo briga kaj tam neki opanak misli

Avatar Marko
Marko
19:44 19.11.2025.

Biće para za penzionere,,

