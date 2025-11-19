Mladi vatreni stigli do druge pobjede zaredom, Olić: Ovo je poticaj uoči Turske

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godinu upisala je drugu pobjedu zaredom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Albaniji i Srbiji. Izabranici Ivice Olića slavili su u Budimpešti protiv Mađarske 0:2.

"Moram posebno pohvaliti svoje igrače, odigrali su vrlo zrelo i hrabro na gostovanju u Budimpešti. Dominirali smo u prvom dijelu, ali u nastavku je Mađarska pojačala pritisak i bilo nam je potrebno dosta energije i discipline da odolimo. Drago mi je što smo ostali čvrsti u obrani, jer upravo je to bio ključ - nismo dopustili domaćinu da dođe do izjednačenja. Posebno me raduje kako smo iskoristili situaciju u završnici - pokazali smo da vjerujemo u svaki naš prekid i da igramo do zadnje minute.

Posebno bih zahvalio svom stožeru na sjajno odrađenom poslu u ovoj godini. Imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo za ožujak i utakmicu s Turskom, koja će biti izuzetno važna za nastavak kvalifikacija. Ova pobjeda nam daje veliki poticaj i potvrđuje da možemo igrati na visokoj razini i pod pritiskom te nam daje dodatno samopouzdanje za ono što slijedi”, rekao je izbornik reprezentacije do 21 godinu, Ivica Olić.

Na utakmicu se osvrnuo i strijelac drugog pogotka, Luka Tunjić.

"Mislim da smo dominirali, pogotovo u prvom poluvremenu, i zasluženo otišli na odmor s vodstvom 0:1. U drugom dijelu smo se malo mučili jer su Mađari ušli znatno agresivnije, ali smo dobro reagirali u obrani. Važno je bilo ne primiti pogodak, a na kraju je jedan slobodan udarac, kao što se često događa, odlučio utakmicu i bio ključan za našu pobjedu", rekao je Tunjić.