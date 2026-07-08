Razotkriven novi ruski trik, sad se okomili i na Muskov proizvod: 'Čim smo ga uništili, sve je proradilo'

Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama duboko iza bojišnice posljednjih su mjeseci zadali ozbiljne probleme ruskoj vojsci, no Moskva sada razvija nove metode kako bi smanjila njihovu učinkovitost. Osim prikrivanja vojnih pošiljki u civilnim vozilima, ruske snage sve više koriste napredne sustave za elektroničko ometanje koji mogu poremetit i vezu dronova sa satelitskim internetom Starlink, doznaje Reuters od ukrajinskih zapovjednika i operatera bespilotnih letjelica.

Ukrajina je tijekom rata razvila tzv. dronove srednjeg dometa koji mogu precizno pogađati ciljeve desecima kilometara iza prve crte bojišta. Takvi napadi često su usmjereni na skladišta goriva, logističke pravce, zapovjedna središta i protuzračnu obranu, čime se otežava opskrba ruskih snaga, osobito na okupiranom Krimu. Kako navodi Reuters, Rusija je posljednjih mjeseci počela uvoditi niz protumjera kako bi zaštitila ključne vojne resurse od ovih napada.

Prema riječima četvorice ukrajinskih zapovjednika i pilota dronova iz 422. pukovnije besposadnih sustava, Rusija je u blizini vojnih objekata i naselja postavila snažne uređaje za elektroničko ometanje koji mogu poremetiti rad Starlinka, satelitskog internetskog sustava tvrtke SpaceX kojim se upravlja velikim dijelom ukrajinskih dronova. Savjetnik ukrajinskog Ministarstva obrane Serhij Beskrestnov izjavio je da Rusija koristi sustav nazvan Volna Kupol Garant, koji emitira dovoljno snažan signal da destabilizira Starlink vezu na području od približno 20 četvornih kilometara. Do sada je, prema njegovim riječima, identificirano desetak takvih sustava

Zapovjednik 422. pukovnije Oleksandr Kolesnik rekao je da je njegova postrojba sudjelovala u uništavanju dvaju takvih sustava, uključujući jedan koji je pogođen svega nekoliko sati nakon što je otkriven u zajedničkoj operaciji s ukrajinskom sigurnosnom službom SBU. "Čim smo uništili taj sustav, naši dronovi opremljeni Starlinkom ponovno su mogli letjeti bez ikakvih problema," rekao je jedan od zapovjednika posade, koji koristi pozivni znak "Dirigent". Reuters navodi kako SpaceX nije odgovorio na upit za komentar, kao ni rusko Ministarstvo obrane, a agencija nije mogla neovisno potvrditi sve tvrdnje o ruskim metodama obrane.

Osim elektroničkog ratovanja, Rusija je promijenila i način prijevoza goriva te druge vojne opreme. Prema ukrajinskim vojnicima, gorivo se sada često prevozi u vozilima koja na prvi pogled izgledaju kao civilna. "Pogađali smo cisterne za vodu koje su gorjele jer je u njima zapravo bio benzin. Pogodili smo i kamione obojene kao vozila za prijevoz mlijeka, a unutra je bilo dizelsko gorivo," rekao je Kolesnik.

Ukrajinski zapovjednici tvrde da ruske snage sve češće koriste manje konvoje cisterni uz pratnju pick-up vozila s teškim strojnicama, voze sporednim cestama kako bi izbjegle nadzor te koriste civilne automobile za prijevoz opskrbe. Ukrajinska vojna obavještajna služba navela je da se za prijevoz goriva, streljiva i hrane prema bojišnici koriste i osobni automobili, motocikli te četverocikli. Opskrba se skriva u maskiranim bunkerima, napuštenim zgradama i poljoprivrednim objektima, dok se pojedine civilne benzinske postaje koriste za skladištenje goriva namijenjenog vojsci.

Američki vojni analitičar Rob Lee iz Instituta za istraživanje vanjske politike smatra da su ukrajinski napadi dronovima srednjeg dometa jedno od najvažnijih obilježja bojišta ove godine. Ipak, upozorava da bi Rusija mogla znatno otežati takve operacije ako uspije povećati proizvodnju sustava za elektroničko ometanje.