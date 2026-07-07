Tadić o ruskim 'savjetima' Europi: 'Ne znam što u Kremlju konzumiraju, ali slutim da je nešto jače od votke'

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je u intervjuu za švicarski magazin Die Weltwoche da bi Europska unija, želi li zaustaviti eskalaciju odnosa s Rusijom, trebala slijediti četiri savjeta . Među ostalim, ustvrdio je da "Rusija nije izvor opasnosti za Europu", da Europa mora "slušati zabrinutosti Rusije" te da će, ako ih zanemari, "imati problema". Pozvao je i na što skoriju obnovu dijaloga s Rusijom, tvrdeći da su Rusi "otvoreni, fleksibilni i spremni". Na te je poruke reagirao nuklearni fizičar i analitičar Tonči Tadić. "Ne znam što u Kremlju konzumiraju od opojnih sredstava, ali slutim da je nešto jače od votke", poručio je komentirajući nove tvrdnje s Kremlja. Tadić se posebno osvrnuo na izjavu da Rusija nije izvor opasnosti za Europu. Upitao je kako se u tom kontekstu mogu tumačiti ruske nuklearne prijetnje prema Europskoj uniji, kao i, kako navodi, serija hibridnih djelovanja i prijetnji prema članicama EU.

Komentirao je i glasnogovornikovu tvrdnju da Europa mora slušati ruske sigurnosne zabrinutosti. "Kakva je to crna zabrinutost Rusije za koju se moramo brinuti?", upitao je Tadić, dodajući da Rusija raspolaže s oko 6500 nuklearnih bojnih glava, od čega je njih oko 1500 aktivno. "Ako se treba govoriti o nečijoj zabrinutosti onda je to u prvom redu zabrinutost onih kojima Rusija prijeti tim nuklearnim arsenalom", rekao je. Treći savjet, prema kojem će Europa "imati problema" ako zanemari ruske zabrinutosti, Tadić je nazvao "mafijaškom ucjenom kartela iz Kremlja". Kako je poručio, ta se izjava može prevesti kao poruka: "Ako se ne bavite našim interesima, onda ćemo vas zgaziti!".

"Kaže Peskov da trebamo obnoviti dijalog s Rusima?! Dakle, zanemariti četiri godine prijetnji, četiri godine ruske agresije na susjednu suverenu državu Ukrajinu, kandidatkinju za članstvo u EU? Svi pregovori EU s Rusima bi sada bili, uostalom kao i inače, pregovori s mafijašem dok drži uperen pištolj u nas. S takvima se može mirno razgovarati jedino ako i sam imaš oružje, naravno jače od njegovog i ako mu daš mu do znanja da ćeš biti bezobzirniji u korištenju svoje vatrene moći nego on", rekao je Tadić. "Jedino europski nuklearni arsenal i europska vojska, uz iskazanu spremnost za razaranje Rusije ako bude potrebno, daju Europi potrebnu sigurnost", poručio je. Dodao je da se o dijalogu s Moskvom može razmišljati tek "poslije kraja Putinovog rata protiv Ukrajine i protiv zdrave pameti".