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PORAZ VATRENIH

Hrvatska U-19 reprezentacija izgubila od Španjolske i ispala s Eura (0:3)

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Hina
08.07.2026.
u 19:34

Izabranici Siniše Oreščanina nisu uspjeli iznenaditi favoriziranu Španjolsku, ponajbolju momčad turnira, koja je ubilježila i četvrtu pobjedu na turniru

Hrvatski nogometaši do 19 godina starosti poraženi su u polufinalu EURA u Walesu od vršnjaka iz Španjolske s 0-3 (0-1). 

Pogotke su za Španjolsku dali Xavi Espart (12), Jorge Salinas (54) i Ousmane Diallo (83). 

Izabranici Siniše Oreščanina nisu uspjeli iznenaditi favoriziranu Španjolsku, ponajbolju momčad turnira, koja je ubilježila i četvrtu pobjedu na turniru.

Već u 12. minuti veznjak Barcelone Espart je preciznim prizemnim udarcem pogodio mrežu, a u 54. minuti je brzu i preciznu akciju Španjolaca golom okrunio lijevi bek Santandera Salinas.  Konačnih 3-0 postavio je napadač Borussie Dortmund Diallo u 83. minuti. 

Najbolju priliku za Hrvatsku propustio je Noa Mikić u 75. minuti. 

U drugom polufinalnom dvoboju igraju momčadi Ukrajine i Njemačke. 
Ključne riječi
Europsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 3

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B2
bordon 2
20:21 08.07.2026.

Presporo je ovo bilo. Umrli su u ljepoti.

BR
BRSA
19:49 08.07.2026.

Gubitnički mentalitet u tako mladoj dobi: 90% međusobnih dodavanja hrvatskih igrača bilo je unatrag, samo 10% prema naprijed. Kako uvježbati napadačke akcije ako se to niti ne pokušava tijekom utakmice.

LP
ljerka.p2911
19:44 08.07.2026.

Polufinale! Bravo mladi dečki, odlično!

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Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

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