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ODJEKNULO U SVIJETU

VIDEO Ugledna britanska televizija prekinula program zbog odlaska Zlatka Dalića

SP 2026 Toronto: Konferencija za medije na kojoj su prisustvovali Zlatko Dalić i Mateo Kovačić
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 14:42

Ukupno je Dalić na klupi Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza

Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, on je s te dužnosti odstupio nakon osam godina i devet mjeseci tijekom kojih je osvojio dva svjetska odličja te je s reprezentacijom nastupio na pet velikih turnira.

Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. godine umjesto Ante Čačića kada je Hrvatska bila u nezgodnoj poziciji u kvalifikacijama za SP 2018. u Rusiji, odnosno trebala joj je pobjeda protiv Ukrajine u Kijevu kako bi osigurala dodatne kvalifikacije. U tom je i uspio, potom se plasirao na SP na kojem je Hrvatska stigla do finala u kojem je izgubila od Francuske sa 2-4 i osvojila srebro.

Na SP 2022. u Katru Dalić je s Hrvatskom osvojio broncu, dok je vodio reprezentaciju i na dva EURA, 2021. je stigao do osmine finala, a 2024. ispao u skupini, te na aktualnom SP u Sjevernoj Americi gdje je natjecanje okončao u 16-ini finala.

Ukupno je Dalić na klupi Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza.

A osim u hrvatskoj, ova je vijest izazvala pozornost i u svjetskoj javnosti. Brojni strani mediji prenose informaciju da Zlatko Dalić odlazi.

Britanski Sky Sports tako je prekinuo redoviti program kako bi emitirao izvanredne vijesti o odlasku Dalića. Evo kako je to izgledalo.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 18

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CR
CroVukovar
16:38 08.07.2026.

Koliko god da je zaradio, premalo!

CR
CroVukovar
16:38 08.07.2026.

Koliko god da je zaradio, premalo!

CE
cenzura
16:17 08.07.2026.

Nikada više ovakvih rezultata bez ovakvog izbornika!

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Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

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