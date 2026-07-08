VIDEO Ugledna britanska televizija prekinula program zbog odlaska Zlatka Dalića

Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, on je s te dužnosti odstupio nakon osam godina i devet mjeseci tijekom kojih je osvojio dva svjetska odličja te je s reprezentacijom nastupio na pet velikih turnira.

Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. godine umjesto Ante Čačića kada je Hrvatska bila u nezgodnoj poziciji u kvalifikacijama za SP 2018. u Rusiji, odnosno trebala joj je pobjeda protiv Ukrajine u Kijevu kako bi osigurala dodatne kvalifikacije. U tom je i uspio, potom se plasirao na SP na kojem je Hrvatska stigla do finala u kojem je izgubila od Francuske sa 2-4 i osvojila srebro.

Na SP 2022. u Katru Dalić je s Hrvatskom osvojio broncu, dok je vodio reprezentaciju i na dva EURA, 2021. je stigao do osmine finala, a 2024. ispao u skupini, te na aktualnom SP u Sjevernoj Americi gdje je natjecanje okončao u 16-ini finala.

Ukupno je Dalić na klupi Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza.

A osim u hrvatskoj, ova je vijest izazvala pozornost i u svjetskoj javnosti. Brojni strani mediji prenose informaciju da Zlatko Dalić odlazi.

Britanski Sky Sports tako je prekinuo redoviti program kako bi emitirao izvanredne vijesti o odlasku Dalića. Evo kako je to izgledalo.