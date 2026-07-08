Hladna fronta na pragu Hrvatske: Nakon visokih 33 °C stižu pljuskovi i grmljavina, evo kada će biti najgore.

Hrvatsku očekuje još jedan vrlo topao ljetni dan. Dok će se na Jadranu temperature penjati do 33 °C uz pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti će, uz sunčana razdoblja, biti uvjeta za lokalne pljuskove i grmljavinu. Kako prognozira meteorolog HRT-a, nestabilnije vrijeme zahvatit će ponajprije sjeverne kopnene krajeve, Gorsku Hrvatsku te unutrašnjost Dalmacije i Istre. Na sjeveru zemlje prijepodne će prevladavati promjenjiva naoblaka uz mogućnost slabe kiše, dok se tijekom poslijepodneva očekuje razvoj lokalnih pljuskova s grmljavinom. U istočnim krajevima izmjenjivat će se sunce i oblaci, a kiša će uglavnom biti rijetka i slaba. Dnevna temperatura ondje će dosezati oko 27 °C, uz umjeren jugozapadni vjetar koji će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadni.

Foto: DHMZ

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj. Jutro će biti oblačnije uz mogućnost poneke kapi kiše, dok će poslijepodne donijeti više sunčanih razdoblja, ali i lokalne pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 29 °C. Na zapadu zemlje prijepodne će prevladavati oblaci, no vrijeme će uglavnom ostati suho. Poslijepodne se očekuje više sunca, dok će u kopnenim predjelima biti moguć razvoj pljuskova. Navečer će jačati bura, a temperature će uz more dosezati između 30 i 33 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Tijekom poslijepodneva očekuje se umjeren porast naoblake, a u unutrašnjosti postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska. Dnevna temperatura zraka kretat će se između 31 i 33 °C. Na krajnjem jugu zemlje također će biti vrlo vruće, uz sunčano vrijeme veći dio dana i mogućnost pljuska u zaobalju prema večeri. Na moru će ujutro puhati burin, tijekom dana umjeren jugozapadni vjetar, dok će navečer zapuhati bura.

Meteorolozi Dnevnika Nove TV ističu kako se Hrvatska još uvijek nalazi pod utjecajem anticiklone, odnosno povišenog tlaka zraka, no tijekom četvrtka sa sjevera će se premještati hladna fronta. Ona će unutrašnjosti donijeti nešto kiše, lokalne pljuskove i nekoliko stupnjeva nižu temperaturu, dok će na Jadranu prevladavati sunčano, suho i vruće vrijeme.

Foto: DHMZ

Prema njihovoj prognozi, na kopnu će sljedećih dana biti djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogući su ponajprije u četvrtak i subotu, dok će petak biti pretežno sunčan i suh. Na moru će prevladavati sunčano vrijeme, a veća vjerojatnost za kišu i pljuskove očekuje se tek u subotu, osobito na sjevernom Jadranu. Do petka će tijekom noći i jutra puhati umjerena, na sjevernom dijelu Jadrana povremeno i jaka bura, dok će tijekom dana prevladavati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Prognoza za ostatak tjedna pokazuje da će upravo petak biti najsunčaniji i najstabilniji dan. Već u četvrtak očekuje se nešto više oblaka uz lokalne pljuskove, a još izraženije nestabilnosti moguće su u subotu, osobito u gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu.

Kako je za HRT prognozirala meteorologinja Tomislava Hojsak iz DHMZ-a, u četvrtak će puhati umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar uz nešto nižu dnevnu temperaturu, koja će prema kraju tjedna ponovno rasti. Na obali će u četvrtak prevladavati umjerena i jaka bura te sjeverozapadni vjetar, dok će u petak i subotu oslabjeti i zamijeniti ih jugozapadnjak. Jutra će ostati topla do vrlo topla, a poslijepodnevi i dalje vrući.