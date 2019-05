Legendarni Olić u čudu: Pokrenuta je nevjerojatna medijska hajka, to ne mogu objasniti...

Direktor Nogometne akademije HNS-a Vatroslav Mihačić već je godinama blizak prijatelj s Nikom Kovačem. Bio mu je suradnik dok je Niko bio izbornik mlade i A vrste, a u svakoj prilici, kad god je neka velika utakmica, Mihačić je prisutan u Kovačevoj blizini.

Bilo je tako i protekle subote kada je Niko poljubio šampionski “tanjur” i burno proslavio osvajanje naslova prvaka.

– Niko, Robert i ja ovoga puta nismo bili skupa poslije utakmice. Poštujući Nikin protokol nakon osvajanja naslova prvaka, nisam se želio nametati. Domahivali smo si nakon završetka utakmice s Eintrachtom i to nam je bilo dovoljno. Vidjet ćemo se ovoga tjedna u Berlinu na finalu Kupa – kazao nam je Mihačić.

Kako ste doživjeli Nikin stresni pohod na šampionsku krunu?

– U jednom trenutku, ovako gledajući sa strane, naslov se činio izgubljenim, no poznavajući Niku, znao sam da on neće odustati. Pa iako su se stalno pojavljivale kalkulacije o njegovome statusu, na što sigurno, emotivan kakav jest, nije mogao ostati imun, Niki Kovaču nije preostalo ništa drugo nego fokusirati se samo na svoj rad. Znajući da se pošten odnos prema radu uvijek isplati, ni u jednom trenutku nije gubio kompas. Sada uživa u najvećoj nagradi koju je mogao dobiti, a znam da će biti onako kako je neki dan i najavio; da će ostati isti danas, sutra i prekosutra, i da ga ne pokreće novac, nego ambicija – nastavlja Mihačić.

Rotirao da bi suzbio ego

Zašto je naslov došao u pitanje?

– Bayern je imao sjajan ulazak u sezonu i nakon nekoliko kola svi su već bili konstatirali kako je Bayern prvak i samo se treba odlučiti kakav će biti poredak iza njega. Tada je Niko, okružen morem ega u svlačionici, išao rotirati igrače kako bi suzbio njihovo nezadovoljstvo i tada je nastupila kriza.

Tada je okrenuo ploču i koristio samo onaj krug igrača za koje je smatrao da su mu najpotrebniji. Sad se vidi da je postupio ispravno, a najbolji pokazatelj koliko je cijenjen u Münchenu bila je gesta publike koja je u 80. minuti utakmice s Eintrachtom ustala i skandirala njegovo ime. Krenuli su tifozi, a prihvatio cijeli stadion! A mislim da je svima jasno nakon ovoga kakav je Nikin status u Bayernu – dodao je Mihačić.

Ivica Olić, nekadašnji Bayernov nogometaš i veliki Nikin prijatelj, također je bio na utakmici u Münchenu. Ola je na terenu Allianz Arene stajao u počasnom vodu Bayernovih legendi s Demichelisom, Makaayem, Dieterom Hoenessom, Elberom, Ze Robertom... koji su na travnjaku prvi čestitali novim prvacima.

– Presretan sam zbog Nike! – kazao nam je jučer Olić i dodao:

– I ja sam, poput njega, jako emotivno doživio ovaj naslov prvaka jer ne pamtim da je ikada na jednoga Bayernova trenera bila pokrenuta takva medijska hajka koju ja ne mogu objasniti. Jer, Bayern je cijelo vrijeme bio u utrci s Borussijom za naslov i sada ga je i osvojio, ušao je u finale Kupa, a u Ligi prvaka ispao od objektivno jačega Liverpoola, koji je sada finalist – ističe Olić.

Olić ide na revijalnu utakmicu

Ipak, Bayern je jedan dio sezone bio u velikoj krizi?

– Sezona je bila turbulentna i bilo je oscilacija, ali Niko ni u jednom trenutku nije gubio kontrolu nad situacijom i fokus na rad. Mora se znati da je Niko Kovač došao u Bayern u trenutku kada je on bio spreman za remont, da je veći dio sezone bio bez Neuera, čija mu je kvaliteta, pa i pojava, jedan od najjačih aduta.

Dugo je bio i bez Riberyja, a Niko se sa svim tim nedaćama odlično nosio. I sada je skinuo golemi teret s leđa i utišao kritičare. Mora se priznati da je Bayern proljetni dio odigrao sjajno, negdje sam pročitao kako je to bila četvrta najuspješnija proljetna polusezona u povijesti Bundeslige. Zato me još više čudi što je Niko bio toliko izložen kritikama i što je to Bayern dopustio – naglasio je Olić.

Je li Bayern mogao zaštititi Niku?

– Možda sam i ja previše vezan uz Niku pa mi je bilo teško čitati sve ta nagađanja oko njegove smjene i imena kandidata koje su spominjali. A u razgovorima s ljudima oko kluba uopće nisam stekao dojam da oko Nike ima nezadovoljstva, pa stoga i mislim da je Bayern na neki način mogao više stati uz svoga trenera – istaknuo je Olić, koji će uz Niku Kovača biti i u subotu kada Bayern igra finale Kupa s Red Bull Leipzigom.

Dan poslije te utakmice Olić čarterom iz Berlina leti u Manchester, gdje će 26. svibnja, točno na 20. obljetnicu finala Lige prvaka Bayern – Manchester United, na Old Traffordu nastupiti u revijalnoj utakmici za legende Bavaraca protiv domaćih Fergusonovih snaga.