KONFERENCIJSKA LIGA

Scenarij iz Rijeke ponovio se u još dvije utakmice, loša večer domaćina

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
12.03.2026.
u 21:35

Osim Strasbourga u Rijeci, gostujuće pobjede ostvarili Šahtar i Rayo Vallecano

U prva četiri dvoboja osmine finala Konferencijske lige tri su gostujuće momčadi ostvarile pobjede i na uzvrat pred svojim navijačima će donijeti prednost, a samo je nizozemski AZ Alkmaar iskoristio domaći teren za pobjedu (2-1) protiv praške Sparte.

Osim Strasbourga u Rijeci, gostujuće pobjede ostvarili Šahtar i Rayo Vallecano. Ukrajinska momčad je u Pozanu svladala domaći Lech s 3-1, a istim je rezultatom i španjolski prvoligaš bio bolji od Samsunspora na gostovanju u Turskoj.

Šahtaru su pobjedu donijeli Brazilci, a strijelci su bili Marlon Gomes (36), Newerton (48) i Isaque Silva (85). Šveđanin Mikael Ishak (70) postigao je jedini gol za domaću momčad u kojoj je hrvatski branič Antonio Milić odigrao cijelu utakmicu.

Rayo Vallecano je u Samsunu došao do dva pogotka prednosti za uzvrat u Madridu zahvaljući dvostrukom strijelcu Alemau (15, 78) i Alvaru Garciji (40), dok je jedini pogodak za tursku momčad postigao Marius (21). Hrvatski branič Toni Borevković je ostao na klupi za pričuve Samsunspora.

Irac Troy Parrott bio je junak domaće pobjede AZ Alkmaara pogodivši mrežu Sparte u 29. i 87. minuti. Praška momčad će za tjedan dana pokušati nadoknaditi gol zaostatka koji im je donio Matyas Vojta golom u 50. minuti.
Ključne riječi
nogomet Rujevica Konferencijska liga

